بشرة خير لـ الأهلي بعد التعادل السلبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينتظر النادي الأهلي مواجهة هامة أمام نظيره صن داونز يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فرض التعادل السلبي بدون أهداف كلمته على مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم على ملعب استاد لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.

“فيتو” ترصد نتائج الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب، حيث واجه الأهلي هذا السيناريو 4 مرات جاءت كالتالي:

2001: تعادل الأهلي سلبيًا في القاهرة مع الترجي، ثم تعادل 1-1 في تونس وصعد بقاعدة الهدف خارج الأرض، وتُوّج باللقب.

2007: تعادل ذهابًا مع الاتحاد الليبي 0-0، وفاز إيابًا بهدف نظيف، وبلغ النهائي، قبل خسارته على يد النجم الساحلي في النهائي.

2008: تعادل خارج ملعبه مع أنيمبا النيجيري 0-0، وفاز في القاهرة 1-0، ثم توّج بالبطولة.

2024: تعادل خارج الأرض مع مازيمبي 0-0، ثم حقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في القاهرة، وتوج بالبطولة.

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

من ناحية أخرى، رصدت إدارة النادي الأهلي مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق حال تخطي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة القادم، حيث قال مصدر: إن مكافأة الصعود إلى النهائي تصل إلى نصف مليون جنيه لكل لاعب وفقا لما تم التأكيد عليه قبل مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين أمس.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

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