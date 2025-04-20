ليفربول في ورطة.. خطة للتعاقد مع بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تحرك إدارة نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب جديد ينشط بمركز الجناح الأيمن، لكي يكون منافسا للمصري محمد صلاح، نجم الريدز الحالي، والذي قامت الإدارة بتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

ووقع صلاح عقدا جديدا مع الريدز لمدة موسمين ليعلن بقاءه رسميا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي حتى 2027، وكان من المفترض أن ينتهي عقد صلاح مع نهاية الموسم الجاري.

ليفربول يسعى لضم مبيومو

وذكر موقع (CaughtOffside)، إن أحد اللاعبين الذين دخلوا على رادار ليفربول هو الكاميروني بريان مبيومو، نجم برينتفورد، حيث يظهر الريدز بين عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة باللاعب، الذي يلعب مثل صلاح بقدمه اليسرى ويلعب بشكل أساس من الجهة اليمنى.

ووفقا لما أوضحته صحيفة "ذا صن" فإن إدارة الريدز ستسمح للمدرب آرني سلوت بإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، حيث يتطلع إلى ضم عناصر جديدة بصفوف الريدز، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة اللاعب الكاميروني الدولي ستصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وأنهى مبيومو منذ فترة طويلة أي مخاوف من أن فريق برينتفورد سيعاني بعد رحيل إيفان توني إلى السعودية الصيف الماضي، حيث سجل النجم الكاميروني 18 هدفا في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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