ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق ليفربول، على نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أرنولد هدف ليفربول في شباك نظيره ليستر سيتي، بالدقيقة 76 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وحال فوز ليفربول في الجولة القادمة في مواجهة توتنهام فإنه سيحقق لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي دون النظر لباقي النتائج.

فيما هبط فريق ليستر سيتي لـ التشامبيونشيب بعد خسارة اليوم أمام ليفربول.

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: برادلي، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ألكسيس ماك أليستير، ريان جرافينبريتش.

في خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كيليهير، وإيندو، ونونيز، وكورتيس جونز، وهارفي إليوت، وديوجو جوتا، وأندرو روبرتسون، وألكسندر أرنولد، وكونساه.

تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

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