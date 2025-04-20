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رياضة

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على أنجيه 2-1 بالدوري الفرنسي

نيس، فيتو
نيس، فيتو

فاز فريق نيس علي ضيفه أنجيه بهدفين دون مقابل هدف على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025. 

مباراة نيس وأنجيه

أحرز هدفي نيس لاعبه بابلو روزاريو في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها بابلو روزاريو رأسية قوية داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.
ثم عزز علي العابدي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 46.

وأحرز هدف انجيه ياسين بلخادم في الدقيقة 51.

تشكيل نيس أمام انجيه

وتواجد الدولى المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، في مواجهة ضيفه أنجيه 

وتعد هذه المرة التاسعة بالموسم الحالي التي يدخل فيها محمد عبد المنعم التشكيل الأساسي لفريق نيس، في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والـ15 منذ انطلاق الموسم

 

نيس ضد أنجيه


وغاب المدافع المصري محمد عبد المنعم، عن قائمة فريقه نيس، أمام ستراسبورج في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ترتيب الدوري الفرنسي


ويحتل نيس حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، حصدها من 14 انتصارًا و9 تعادلات، مقابل 7 هزائم. أما أنجيه، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات، بينما تلقى 15 خسارة هذا الموسم.

وشارك محمد عبد المنعم ومنذ انضمامه إلى نيس قادمًا من الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية في 16 مباراة بمختلف البطولات، بينها 10 مباريات في الدوري الفرنسي، و4 في الدوري الأوروبي، و2 في كأس فرنسا.

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