الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

بتمويل رجل أعمال، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

كوتيسا
كوتيسا

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري لتدعيم خط هجوم الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد كوتيسا مع  سيرفيت السويسري بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل اللاعب مع ناديه لاتفاق لتجديد عقده مما يعني أنه سيصبح لاعبا حرا الصيف المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد منذ يناير الماضي.

ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري

وقال المصدر: إن كوتيسا أحد الأسماء المطروحة لتدعيم خط الهجوم وليس الوحيد وحال مغالاته في طلباته المادية سنبحث عن البديل.

وواصل: كوتيسا صفقة مهمة والزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب وسيتحمل رجل أعمال قيمة الصفقة.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الإثنين على ملعب النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو للاعبين، والتي امتدت لأربعة أيام عقب الفوز على سموحة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا على حساب سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح راحة مطولة للفريق، في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية في الأيام القليلة المقبلة، قبل العودة لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأول من مايو المقبل، ضمن الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

ويأمل بيسيرو وجهازه المعاون في استغلال فترة التوقف لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه الفريق مؤخرًا، وتحقيق العلامة الكاملة في آخر مباريات دور المجموعات.

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