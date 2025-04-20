الأحد 20 أبريل 2025
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صحة ومرأة

جهزي الفسيخ اليوم لتناوله في شم النسيم بآمان

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

يتناول المصريون غدا الفسيخ والرنجة كعادة مصرية قديمة في الأعياد خاصة في عيد الربيع، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للاحتفال معا بهذا اليوم.

والفسيخ والرنجة أسماك مملحة لها عشاق كثيرون يتم تناولها فى الأعياد وهي ذات مذاق مميز ولها عشاق كثيرون، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها.

وتقدم بسمة السباعي خبيرة الطهي الصحي، أنه يحب على ربات البيوت تحضير الفسيخ بدءا من اليوم لضمان سلامة أفراد الأسرة والتخلص من اى مواد خطيرة تضر بالصحة.

الطريقة الآمنة لتحضير الفسيخ

وأضافت بسمة، أن من أفضل طرق التحضير الآمنة للفسيخ هى:

  • وضعه بالفريزر 48 ساعة لقتل أي بكتيريا.
  • ثم نخرجه ونتركه حتى يصبح بنفس درجة حرارة الغرفة.
  • ثم ننقعه فى الزيت وعصير الليمون والخل الابيض ويفضل خل التفاح وذلك ليلة كاملة.
  • ثم يقدم يوم شم النسيم مع البصل. والطحينة والخبز الأسمر.
  • يجب تقديم الخضروات المتنوعة بجانب الرنجة والفسيخ لرفع القيمة الغذائية وتقليل مخاطر الفسيخ، مثل الفلفل الألوان والطماطم والجرجير والخس والبصل.
  • يجب تناول سوائل مظاهرة المعدة بعد وجبة الفسيخ مثل الشاي الأخضر والقرفة والزنجبيل والنعناع.
  • يجب الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية بعد الفسيخ للتخلص من أملاحه وسمومه.
  • يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية بأنواعها فى شم النسيم.
الفسيخ 
الفسيخ 

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ

هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد لتجنب مخاطره، منها:

  • شراء الفسيخ من مصدر موثوق، احرصى على شراء الفسيخ من محلات معروفة ومرخصة صحيًا، وتجنّب شراءه من الباعة الجائلين أو الأماكن غير المعلومة، لتفادي التعرض للتسمم الغذائي.
  • الانتباه لرائحة وشكل الفسيخ، الفسيخ الجيد له رائحة مميزة غير نفاذة بشكل زائد، ويجب أن تكون السمكة صلبة نسبيًا وغير لزجة، أي رائحة كريهة أو تغيّر في اللون أو القوام قد تشير إلى فساد السمكة.
  • تناول كميات معتدلة، ولا تفرط في تناول الفسيخ، لأنه غني بالأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الكلى، خاصة لمرضى الضغط أو القلب.
  • نقع الفسيخ قبل تناوله، ويفضل نقع الفسيخ في الماء أو الخل والليمون لبضع ساعات قبل تناوله، مما يساعد في تقليل نسبة الأملاح وقتل البكتيريا.
  • عدم تناول الفسيخ في حالة الحمل أو ضعف المناعة، والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة يُنصح بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمم الغذائي.
  • تناوله مع الليمون والخضروات
    وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح.
  • الاحتفاظ بالفسيخ في الثلاجة، حيث يجب حفظ الفسيخ في درجة حرارة منخفضة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يساعد على تكاثر البكتيريا الضارة.
  • يمكنك الاستمتاع بالفسيخ كجزء من تقاليد العيد، لكن الاعتدال واتباع الإرشادات الصحية هو السبيل لتجنب أي مشاكل صحية.
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أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين والبطارخ في شم النسيم 2025 (إنفوجراف)

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