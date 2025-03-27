الخميس 27 مارس 2025
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صحة ومرأة

نصائح مهمة لتناول الفسيخ في عيد الفطر بدون مخاطر

الفسيخ
الفسيخ

 اعتاد المصريون على تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين فى أول أيام عيد الفطر المبارك وهى عادة فرعونية قديمة.

وتناول الفسيخ والرنجة يمكن أن يسببا مشاكل صحية لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح وبعض السموم، لذا يجب تناولها بحذر.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، يعتبر الفسيخ من الأكلات الشعبية التي يحرص الكثير من الناس على تناولها في بعض الأعياد، خاصة في عيد شم النسيم أو عيد الربيعى ورغم أن له عشاقًا كُثر، إلا أن تناوله قد يشكل خطرًا صحيًا إذا لم يتم التعامل معه بحذر.

 

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد 

وأضافت منى، أن هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد لتجنب مخاطره، منها: 

  • شراء الفسيخ من مصدر موثوق، احرصى على شراء الفسيخ من محلات معروفة ومرخصة صحيًا، وتجنّب شراءه من الباعة الجائلين أو الأماكن غير المعلومة، لتفادي التعرض للتسمم الغذائي.
  • الانتباه لرائحة وشكل الفسيخ، الفسيخ الجيد له رائحة مميزة غير نفاذة بشكل زائد، ويجب أن تكون السمكة صلبة نسبيًا وغير لزجة، أي رائحة كريهة أو تغيّر في اللون أو القوام قد تشير إلى فساد السمكة.
الفسيخ 
الفسيخ 
  • تناول كميات معتدلة، ولا تفرط في تناول الفسيخ، لأنه غني بالأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الكلى، خاصة لمرضى الضغط أو القلب.
  • نقع الفسيخ قبل تناوله، ويفضل نقع الفسيخ في الماء أو الخل والليمون لبضع ساعات قبل تناوله، مما يساعد في تقليل نسبة الأملاح وقتل البكتيريا.
  • عدم تناول الفسيخ في حالة الحمل أو ضعف المناعة، والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة يُنصح بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمم الغذائي.
  • تناوله مع الليمون والخضروات
    وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح.
  • الاحتفاظ بالفسيخ في الثلاجة، حيث يجب حفظ الفسيخ في درجة حرارة منخفضة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يساعد على تكاثر البكتيريا الضارة.
  • يمكنك الاستمتاع بالفسيخ كجزء من تقاليد العيد، لكن الاعتدال واتباع الإرشادات الصحية هو السبيل لتجنب أي مشاكل صحية.
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