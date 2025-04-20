الأحد 20 أبريل 2025
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صحة ومرأة

أستاذ علاج سموم: 3 أشخاص ممنوعين من تناول الفسيخ والرنجة

الفسيخ والرنجة، فيتو
الفسيخ والرنجة، فيتو

حذر الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم، الأشخاص الذين يعانون من الأملاح الزائدة أو قرحة المعدة أو مشكلات في الكلى من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم؛ كونها تحمل خطورة بالغة على أوضاعهم الصحية.

تحذير من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض فيجب عليهم قبل تناول الفسيخ والرنجة، شراء المنتج من محال مرخصة من وزارة الصحة لضمان طريقة تصنيعه وتخزينه، لتجنب الإصابة بأي ميكروبات.

 ولفت إلى أن الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة يؤدي الي مشكلات صحية والتسمم الغذائي نتيجة وجود ميكروبات.

علاج بسبب الفسيخ والرنجة

وتابع أنه في حال الإصابة بالنزلات المعوية والإسهال يمكن في هذه الحالة تعاطي مضادات حيوية تحت إشراف طبيب، أما إذا كانت هناك ارتفاع في حرارة الجسم يمنع اتخاذ دواء يمنع الإسهال، ويجب الإكثار في تناول السوائل والمياه. 

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