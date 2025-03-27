الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل مسموح للحامل بتناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر؟ خبير بالصحة العالمية يجيب

الفسيخ والرنجة، فيتو
الفسيخ والرنجة، فيتو

حذر الدكتور محمد عفيفي مستشار منظمة الصحة العالمية لصحة المرأة من تناول السيدة الحامل للفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع.

 

الفسيخ عبارة عن سمك ني عالي التمليح 

وأوضح أن الفسيخ عبارة عن سمك ني عالي التمليح، مشيرا إلى أنه إذا كانت السيدة الحامل مصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو القلب أو لديها تاريخ تسمم حمل سابق لا ينصح الأطباء بتناول الحامل للفسيخ.

الفسيخ 
الفسيخ 

وأكد أن الفسيخ يحتوى على بكتيريا وسموم ومعادن ثقيلة تؤثر على صحة الأم والجنين  
مشيرا إلى أن الرنجة في حالة تناولها بكميات بسيطة وتم تسويتها جيدا لا يوجد منها مشكلة للحامل.

كانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى القولون العصبي خلال عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان، نتيجة تغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون العصبي 

نصائح هيئة الدواء المصرية لمرضى القولون العصبي 

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:

١- تناول الأغذية الغنية بالألياف

٢- تناول الكثير من السوائل

٣- تناول الوجبات بطريقة معتدلة

٤- تجنب الأكل في وقت متأخر مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدًا 

٥- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات 

 

٦- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين 

٧- ممارسة التمارين الرياضية

٨- عدم الإفراط في تناول كعك العيد 

 

الكمية المناسبة التي يجب تناولها من كعك العيد

 كانت كشفت وزارة الصحة عن الكمية المناسبة التي يجب تناولها من كعك العيد.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة تناول كعكة أو اثنين علي الأكثر في اليوم نظرا لأن الكعكة الواحدة تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وتزيد من نسبة الدهون بالجسم.

 

أصحاب الأمراض المزمنة 

وحذرت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضى الكلى من الإفراط في تناول كعك العيد.

وأكدت أنه يجب على مرضى الكلى تناول كعك العيد سادة بدون حشو لتجنب أي مشاكل صحية.

 

وأوصت وزارة الصحة بتناول كعكة أو اثنين على مدار اليوم حفاظا على الصحة، مشيرة إلى أن تناول كعك بالعجوة يزيد من نسبة البوتاسيوم لمرضى الكلى.

ونصح الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية بضرورة إعداد الكعك بشكل صحى وآمن.

وأوضح ضرورة إعداده بكميات قليلة من السكر والدهون تساعد في منع زيادة الوزن عند تناول الكعك.

إضافة المكسرات للكعك 

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أنه يمكن إضافة المكسرات للكعك لأنها تعتبر مصادر جيدة للدهون.

ونصح بالإعداد الجيد وتقليل الكميات التي يتناولها الإنسان، وتوزيعها على الأيام وعدم الإفراط في تناولها.

ويؤكد الأطباء أنه يجب عدم الإسراف في تناول كحك العيد، ونصح الأطباء بتناول كعكة واحدة أو اثنين تكفي على مدار اليوم.

وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا تعزيز سبل التعاون المشترك

الحكومة تقرر مد خدمة 181 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين

ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد منها:


1- يفضل الاكتفاء بتناول قطعة واحدة من كل نوع، لعدم الحرمان مع الحرص من عدم اكتساب الكثير من السعرات الحرارية.

2- تجنب  المشروبات ذات السكريات المرتفعة.

3-  تناول المشروبات الصحية مثل القرفة والجنزبيل والليمون والشاي الأخضر، والتي تساعد على تسريع عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.

4- شرب الكثير من الماء خلال اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسماك المملحة ارتفاع ضغط الدم الرنجة والأسماك المملحة الصحة العالمي الدكتور محمد عفيفي الفطر المبارك الصحة العالمية بارتفاع ضغط الدم أمراض الكلي صحة الأم والجنين مستشار منظمة الصحة العالمية عيد الفطر المبارك منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

وزير الإسكان: طرح 120 ألف وحدة سكنية خلال الـ 3 أشهر المقبلة لمحدودي ومتوسطي الدخل

مديرية الصحة بالجيزة تقدم نصائح لصيام الأطفال في رمضان بطريقة صحية وآمنة

يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بالمخابز الشعبية

الصحة تكشف موقف إعطاء الحقن داخل الصيدليات

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

منوعات

المزيد

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الكحك والبسكويت البيتي.. عادة الأسرة المصرية في العيد (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية