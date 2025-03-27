طريقة تخليل الفسيخ فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة تخليل الفسيخ، الفسيخ من الأسماك المملحة الشهيرة التى يعشقها المصريون وعادة تقدم فى الأعياد، كمظهر من مظاهر الاحتفال.

وطريقة تخليل الفسيخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو عبارة عن سمك بوري مملح، له مذاق مميز ويقدم فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ويسهل تخليله فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تخليل الفسيخ كالتالي.

مكونات تخليل الفسيخ:-

2 كيلو سمك بوري طازج (ويُفضّل أن يكون متوسط الحجم)

نصف كوب ملح خشن (لكل كيلو سمك)

ملعقة كبيرة شطة (اختياري)

أكياس بلاستيك أو برطمانات زجاجية لحفظ السمك.

طريقة تخليل الفسيخ:-

يُغسل السمك جيدًا من الخارج فقط، دون فتح البطن.

يُترك في مصفاة لتصفية المياه منه تمامًا لمدة 12 إلى 24 ساعة، حتى يجف تمامًا، ويمكن وضعه في مكان جيد التهوية.

بعد أن يجف السمك تمامًا، يُفتح من عند الخياشيم ويُحشى بالملح الخشن والشطة داخل الخياشيم والفم.

يُغطى جسم السمكة من الخارج بالقليل من الملح.

ثم يتلف كل سمكة بكيس بلاستيك زنلفه فى أكثر من كيس ثم نحكم غلقها.

ثم يُوضع في مكان جاف ودافئ نسبيًا، مثل دولاب أو خزانة، لمدة من 10 إلى 15 يوم حسب درجة الحرارة.

يجب تقليل السمك يمينًا ويسارا كل يومان

يجب التأكد من جفاف السمك تمامًا قبل التمليح، لتجنب فساد الفسيخ.

النظافة ضرورية جدًا طوال العملية لتفادي التسمم الغذائي.

من الأفضل تناوله مع الليمون والبصل والطحينة لتقليل تأثير الملوحة.

ينصح بعدم الإكثار من تناول الفسيخ بسبب محتواه العالي من الملح، خاصة لمرضى الضغط والقلب ويُفضّل شراؤه أو إعداده من مصدر موثوق أو تحت إشراف خبير.

طريقة تخليل الفسيخ

فوائد السمك البوري للصحة

والسمك البوري من أنواع الأسماك الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد السمك البوري:-

يعتبر السمك البوري مصدرًا غنيًا بالبروتينات عالية الجودة.

يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والمحافظة عليها، هذا يجعل السمك البوري خيارًا ممتازًا للرياضيين والأشخاص الذين يتطلعون لزيادة كتلتهم العضلية.

يحتوي السمك البوري على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، هذه الأحماض الدهنية مفيدة جدًا لصحة القلب، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

تساهم أوميجا 3، في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُعد السمك البوري مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. فهو يحتوي على فيتامين D الذي يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

كما يحتوي على فيتامين B12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

يُعتبر السمك البوري مصدرًا جيدًا للمعادن، الذي يساهم في صحة العظام والأسنان، والسيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في حماية الخلايا من التلف.

يمكن أن يساعد تناول السمك البوري بانتظام في تحسين وظائف الدماغ، الأحماض الدهنية اوميجا 3 الموجودة في السمك البوري تُعتبر مكونًا أساسيًا لأغشية الخلايا في الدماغ، وقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات كافية من أوميجا 3 يمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

يُعتبر السمك البوري خيارًا غذائيًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن.

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