الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث توضح أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ وكيفية تجنبه (فيديو)

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو
ads

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في العيد"، والتي يقدمها نخبة من علماء المركز القومي للبحوث، بهدف توعية المواطنين بطرق الحفاظ على صحتهم خلال فترة العيد.

 

 القومي للبحوث توضح أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ وكيفية تجنبه

وسلط القومي للبحوث من خلال الدكتور نهى السعيد أستاذ بقسم السموم والمخدرات الضوء على تسمم الفسيخ، المخاطر وطرق الوقاية، وأعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ، وكيفية تجنبه، وأهم الإرشادات لتناول الأسماك المملحة بأمان خلال العيد.

وأعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنها ستقوم بنشر هذه الحلقات عبر منصاتها الرسمية على فيسبوك، وذلك ضمن جهودها المستمرة في نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

تُقدم السلسلة الجديدة بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين بالمركز القومي للبحوث، حيث ستتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالتغذية الصحية، والعادات الغذائية السليمة خلال العيد، وتأثير الإفراط في تناول بعض الأطعمة، وكيفية الحفاظ على النشاط البدني، وغيرها من الموضوعات الصحية المهمة.

ويمكن للمواطنين متابعة هذه السلسلة للاستفادة من الإرشادات العلمية والطبية التي يقدمها المتخصصون، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا مليئًا بالصحة والعافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الأسماك المملحة القومي للبحوث وزارة التعليم العالى تناول الاسماك المملحة تناول الاسماك تسمم الفسيخ

مواد متعلقة

صفاء شحاتة عميدًا لكلية التربية بجامعة عين شمس

أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة دولية بعنوان "إتقان الدبلوماسية العالمية"

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منحة سفر مجانية

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية

طب الأسنان بجامعة عين شمس تنظم ندوة عن فضل العشر الأواخر من رمضان

جامعة عين شمس تعتمد أسماء الفائزين بجوائزها في الفيزياء لعام 2024

اختيار الدكتور محمد محجوب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة جنوب الوادي وخضاري نائبًا

الأكثر قراءة

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.3.27، عيار 21 الآن يسجل رقم مفاجئ

سعر السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي والجمبري وقفزة في المرجان وقشر البياض

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الخوخ 10 جنيهات وارتفاع الفراولة والكنتالوب

فضيحة مبكرة واستقالة، تلاعب في ملف تنظيم كأس العالم 2030

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

مسلسل سيد الناس حلقة 27، عمرو سعد يتعرف على والدته وسر خطير من ميادة عن قاتل أدهم

بعد قرار الأولمبية، أحمد شوبير يثير الجدل حول استكمال الأهلي الدوري بالناشئين (فيديو)

منوعات

المزيد

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

اكتشاف مخلب ديناصور محفوظ في صحراء منغوليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء مؤثر بصوت القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي في ليلة القدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية