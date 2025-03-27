القومي للبحوث توضح أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ وكيفية تجنبه (فيديو)

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في العيد"، والتي يقدمها نخبة من علماء المركز القومي للبحوث، بهدف توعية المواطنين بطرق الحفاظ على صحتهم خلال فترة العيد.

القومي للبحوث توضح أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ وكيفية تجنبه

وسلط القومي للبحوث من خلال الدكتور نهى السعيد أستاذ بقسم السموم والمخدرات الضوء على تسمم الفسيخ، المخاطر وطرق الوقاية، وأعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ، وكيفية تجنبه، وأهم الإرشادات لتناول الأسماك المملحة بأمان خلال العيد.

وأعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنها ستقوم بنشر هذه الحلقات عبر منصاتها الرسمية على فيسبوك، وذلك ضمن جهودها المستمرة في نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

تُقدم السلسلة الجديدة بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين بالمركز القومي للبحوث، حيث ستتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالتغذية الصحية، والعادات الغذائية السليمة خلال العيد، وتأثير الإفراط في تناول بعض الأطعمة، وكيفية الحفاظ على النشاط البدني، وغيرها من الموضوعات الصحية المهمة.

ويمكن للمواطنين متابعة هذه السلسلة للاستفادة من الإرشادات العلمية والطبية التي يقدمها المتخصصون، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا مليئًا بالصحة والعافية.

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