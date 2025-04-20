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محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال الرصف بطريق فاقوس الصالحية

محافظ الشرقية:يُتابع
محافظ الشرقية:يُتابع تنفيذ أعمال الرصف بطريق فاقوس الصالحية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى سامي، رئيس الادارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا، نسب تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق فاقوس - الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، بطول 16 كيلو متر بتكلفة 690 مليون جنيه؛ وذلك لاستيعاب حركة السيارات وتخفيف حدة الزحام داخل مدينة فاقوس.

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المهندسة سلوى سا مى 

أوضحت المهندسة سلوى سامي، أنه جار الانتهاء من أعمال رصف وازدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس - الصالحية القديمة، بطول ١٦ كيلو متر الجارى تنفيذها على ثلاث مراحل، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع الأول بطول ٨ كم، وبنسبة تنفيذ ٨٨٪، وبالقطاع الثاني بطول ٣ كم وبنسبة تنفيذ ٨٧٪، وبالقطاع الثالث بطول ٥ كم وبنسبة تنفيذ ٩٠٪، لتبلغ نسبة تنفيذ المشروع الإجمالية ٨٥٪.

المحاسب محمد الأباصيري

كما اطمأن المحافظ من المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس على إنتظام سير أعمال التطوير بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية والمتفرعة بالمدينة.و أوضح رئيس المركز أنه جارى على العمل تركيب بلاط الإنترلوك بداية من كوبرى أباظة وحتى شارع الإنتاج بطول 540 م وبنسبة تنفيذ بلغت 80% وبتكلفة مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

وقال إنه جار  تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع سعد زغلول بطول 3,2 كم، وبنسبة تنفيذ 40% وبتكلفة ٦ مليون و٦٠٠ ألف جنيه و تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع السيد حسين بطول 2.600 كم وبنسبة تنفيذ 30% وبتكلفة ٥ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصف بطريق إمتداد كفر العدوى حتى صيدلية منى شارع كفر العدوى بطول 1.700 كم وبنسبة تنفيذ 30% وبتكلفة ٩ مليون جنيه. 

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أعمال الرصف بمنطقة أحمد حلمى 

فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة أحمد حلمى مرورًا بمستشفى شريف عمر ومدرستى اللغات وفاقوس الجديدة وشارع المرور بطول 1.100 كم، وبنسبة تنفيذ 50%، وبتكلفة ٨ مليون و٧٧٠ ألف جنيه.

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