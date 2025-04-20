محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء حاجز نيوجرسي وتركيب لوحات إرشادية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أعمال إنشاء حواجز النيوجيرسي وتركيب لوحات إرشادية بنزلة الطريق الأوسطي " القاهرة – بلبيس الصحراوى بمحافظة الشرقية وذلك بعد تلقي الشكاوى من مرتادى الطريق وانتشار الحوادث بالنزله ولزيادة مستوى الأمان عليه وحفاظًا على الممتلكات والأرواح.

تحسين كافة الخدمات

أكد محافظ الشرقية حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل على مدار الساعة من أجل خدمة المواطن والسعي نحو تحسين كافة الخدمات المقدمة له كونه هو الهدف الرئيسي الذي نعمل جميعًا من أجله.

قطاع الطرق بشرق الدلتا

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بأهمية توفير كافة وسائل الأمن والأمان أمام مرتادي الطريق الأوسطي القادمين من القاهرة باتجاه طريق بلبيس الصحراوي وكذلك استجابة لطلب مرتادي الطريق، تم البدء في إنشاء حاجز نيوجيرسي لنزلة الطريق وتركيب لوحات إرشادية لمنع الحوادث بالمنطقة.

متابعة الشركة المسند لها العمل

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال ومتابعة الشركة المسند لها المشروع وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

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