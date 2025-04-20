الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء حاجز نيوجرسي وتركيب لوحات إرشادية

أعمال إنشاء حواجز
أعمال إنشاء حواجز نيوجرسي وتركيب لوحات

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أعمال إنشاء حواجز النيوجيرسي وتركيب لوحات إرشادية بنزلة الطريق الأوسطي " القاهرة – بلبيس الصحراوى بمحافظة الشرقية  وذلك بعد تلقي الشكاوى من مرتادى الطريق وانتشار الحوادث بالنزله ولزيادة مستوى الأمان عليه وحفاظًا على الممتلكات والأرواح

تحسين كافة الخدمات 

أكد محافظ الشرقية حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل على مدار الساعة من أجل خدمة المواطن والسعي نحو تحسين كافة الخدمات المقدمة له كونه هو الهدف الرئيسي الذي نعمل جميعًا من أجله. 

قطاع الطرق بشرق الدلتا 

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بأهمية توفير كافة وسائل الأمن والأمان أمام مرتادي الطريق الأوسطي القادمين من القاهرة باتجاه طريق بلبيس الصحراوي وكذلك استجابة لطلب مرتادي الطريق، تم البدء في إنشاء حاجز نيوجيرسي لنزلة الطريق وتركيب لوحات إرشادية لمنع الحوادث بالمنطقة.

محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الأهلية

متابعة الشركة المسند لها العمل 

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال ومتابعة الشركة المسند لها المشروع وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندسة سلوى سامى صالح رئيس الادارة المركزية قطاع طرق شرق الدلتا انشاء حاجز نيوجرسي تركيب لوحات ارشادية الطريق الاوسطي

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُشارك فى احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الأهلية

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة ويشدد على تنفيذ القانون بحزم
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية