الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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قطع المرافق العامة عن المنازل المخالفة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 2 حالة تعد بمساحة 240 مبان بمركزي منيا القمح والزقازيق.

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التصدي لمحاولات التعدي بالبناء المخالف

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها. 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرحلة الثالثة الموجة 25 لازالة التعديات التعديات المخالفة الأراضى الزراعية املاك الدولة رئيس الجمهورية هيبة الدولة

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