من داخل أقدم كنائس الشرقية، الأشموني يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد (فيديو وصور)

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الكنيسة الإنجيلية بمدينة الزقازيق التى تعد من أقدم الكنائس بنطاق المحافظة حيث أنشئت عام 1917 لتهنئة راعي الطائفة الإنجيلية والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، قائلًا.. بكل الحب أقدم أجمل التهاني لأبناء الأمة بعيد القيامة المجيد.

محافظ الشرقية يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء الجمهورية الجديدة مشيرا الي أن وحدة الشعب ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثيرعلى نسيج هذا الوطن المتماسك مؤكدا أن مصر عازمة على المضي قدمًا في مسيرتها نحو بناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

ومن جانبه رحب القس بزيارة محافظ الشرقية لمقر الكنيسة وتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد مؤكدًا أننا جميعا أبناء وطن واحد شركاء في بنائه وتقدمه واحتفالنا بعيد القيامة المجيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة وروابط التماسك والإنتماء بين جموع الشعب المصري وتحقيق أهدافه السامية نحو مزيد من التنمية والرخاء.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

ورافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

المحافظ يقدم التهنئة بالعيد للمطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق

كما قدم المحافظ التهنئة بالعيد للمطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق حيث هنىء القيادات الكنسية بهذه المناسبة، وقدموا لهم باقات الورود والحلوى، تعبيرا عن روح المودة والمحبة التى تربط عنصري الأمة.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

كان فى استقبال المحافظ ومرافقيه الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وراعى كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

وأكد محافظ الشرقية، أن اعياد الإخوة الأقباط هى أعياد المحبة والسلام، مشيرا إلى أن قوة وصلابة نسيج الوطن الواحد هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة ومواجهة المحاولات الفاشلة للمساس بالهوية الوطنية وأمن وأمان مصرنا الغالية وأبنائها مسلمين ومسيحيين.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

تشديدات أمنية مكثفة بالشرقية

وشهد محيط مختلف الكنائس تواجدا أمنيا مكثفا من أفراد الشرطة لتأمين احتفالات العيد وتحسبا لأي أعمال عنف أو إرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.