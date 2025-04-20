الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من داخل أقدم كنائس الشرقية، الأشموني يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد (فيديو وصور)

تهنئة الإخوة الأقباط
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، فيتو

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الكنيسة الإنجيلية بمدينة الزقازيق التى تعد من أقدم الكنائس بنطاق المحافظة حيث أنشئت عام 1917 لتهنئة راعي الطائفة الإنجيلية والإخوة المسيحيين بعيد القيامة  المجيد، قائلًا.. بكل الحب أقدم أجمل التهاني لأبناء الأمة بعيد القيامة المجيد.

محافظ الشرقية يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء الجمهورية الجديدة مشيرا الي أن وحدة الشعب ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثيرعلى نسيج هذا الوطن المتماسك مؤكدا أن مصر عازمة على المضي قدمًا في مسيرتها نحو بناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

ومن جانبه رحب القس بزيارة محافظ الشرقية لمقر الكنيسة وتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد مؤكدًا أننا جميعا أبناء وطن واحد شركاء في بنائه وتقدمه واحتفالنا بعيد القيامة المجيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة وروابط التماسك والإنتماء بين جموع الشعب المصري وتحقيق أهدافه السامية نحو مزيد من التنمية والرخاء.

 

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

ورافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

المحافظ يقدم التهنئة بالعيد للمطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق 

كما قدم المحافظ التهنئة بالعيد للمطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق حيث هنىء القيادات الكنسية بهذه المناسبة، وقدموا لهم باقات الورود والحلوى، تعبيرا عن روح المودة والمحبة التى تربط عنصري الأمة.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

كان فى استقبال المحافظ ومرافقيه الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وراعى كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

وأكد محافظ الشرقية، أن اعياد الإخوة الأقباط هى أعياد المحبة والسلام، مشيرا إلى أن قوة وصلابة نسيج الوطن الواحد هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة ومواجهة المحاولات الفاشلة للمساس بالهوية الوطنية وأمن وأمان مصرنا الغالية وأبنائها مسلمين ومسيحيين.

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للأقباط، فيتو

تشديدات أمنية مكثفة بالشرقية

وشهد محيط مختلف الكنائس تواجدا أمنيا مكثفا من أفراد الشرطة لتأمين احتفالات العيد وتحسبا لأي أعمال عنف أو إرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد القيامة المجيد إحتفال عيد القيامة المجيد حفل عيد القيامة المجيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

مواد متعلقة

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوافر السلع الغذائية خلال أعياد الربيع وشم النسيم

في 6 خطوات.. تعرف على ضوابط استلام غرف المحولات الكهربائية للمنشآت السكنية

كولر يعدل خطة الأهلي في موقعة العودة أمام صن داونز

جامعة حلوان تنظم المهرجان الختامي للأسر الطلابية

عاملون بالمجال الإنساني: المجاعة في غزة باتت أشد وطأة

حدائق الدقهلية تفتح أبوابها في شم النسيم بـ 5 جنيهات للفرد (صور)

حيثيات الحبس 6 شهور لعامل متهم بقتل لص الكابلات بالقاهرة

القبر الفارغ
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية