رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة والربيع بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة المجيد وأعياد الربيع تحت شعار «الشرقية بتعيِّد»، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الحضارى للمحافظة.

رؤساء المراكز والمدن والأحياء

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس، والمرور على المتنزهات العامة، والحدائق لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين والزائرين مع التأكيد على استمرار العمل على مدار الساعة لضمان عدم تأثر المواطنين بأى مشكلات طارئة لقضاء أوقات العيد في أجواء يسودها الهدوء والراحة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية، والتأكد من انتظام عمل المخابز وتوفير رغيف الخبز بجودة عالية وكميات مناسبة، لافتا أن الجهاز التنفيذي يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

تكاتف الجهود بين الجهاز التنفيذى والمواطنين

أكد محافظ الشرقية أننا نحتفل معًا مسلمون ومسيحيون سويا بأعياد القيامة المجيد وأعياد الربيع تحت شعار «الشرقية بتعيِّد»، في جو يسوده المحبه والأخاء والوحدة الوطنية من خلال تكاتف الجهود بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، بهدف الحفاظ على المحافظة والارتقاء بها، لتظهر في أبهى صورها خلال العيد، وتستقبل ضيوفها بوجهها الحضاري اللائقة.

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