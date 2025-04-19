محافظ الشرقية يُشارك فى احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي ترأسه القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

الحضور فى الاحتفال بعيد القيامة

وذلك في حضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

احتفالات عيد القيامة المجيد

حرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة للدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والإخوة الأقباط وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة إحتفالات عيد القيامة المجيد معربًا عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والإزدهار، وأن يديم على شعبها العظيم نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر ستظل دولة التسامح والوحدة

وأكد محافظ الشرقية أن مصر تظل دولة التسامح والوحدة وأن التلاحم الوطني الفريد لأبناء الأمة المصرية يظل دائمًا صمام الأمان والركيزة الأساسية للاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال أساس قوة وتماسك المجتمع المصري على مر العصور.

برنامح الاحتفال اليوم

وتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية قدمها الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقراءة الكتابية قدمها الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلية.

كلمة الدكتور إيهاب طناس

وكذلك الكلمة الروحية والتي قدمها الدكتور إيهاب طناس، رئيس كنائس الإخوة، والدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة، بالإضافة لـ تقديم الفقرة الفنية المايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا اسكندر، بمرافقة شريف الضبع.

الشكر للرئيس السيسي على جهودة المبذولة

واختتم الإحتفال بكلمة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قدم فيها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لكل ما يبذله من جهود ومساع في سبيل نهضة بلادنا العزيزة مصر والعمل بقوة لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم والنهوض باقتصاد البلاد والعبور به وسط تحديات جسام تحيط بكل دول المنطقة وتؤثر على الجميع،

الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي

مؤكدًا على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادة بلادنا الحكيمة، بكل جهد لعبور هذه التحديات وبناء بلادنا الغالية كما قدم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الشكر للحضور لحرصهم على المشاركة في الإحتفالية،

دعوة متجددة للحياة والامل

مؤكدًا أن عيد القيامة هذا العام يمثل دعوة متجددة للحياة والأمل، وتجسيدًا حقيقيًا لقيم التعايش والتنوع، مشددًا على أن مصر تظل نموذجًا فريدًا في التماسك الوطني وقبول الآخر.

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