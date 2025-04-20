الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.للحفاظ على هيبة الدولة. 

ازالة حالة تعدى بمركز الزقازيق 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت  الأعمال عن إزالة حالة تعد بنطاق مركز الزقازيق. 

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التصدى لأى محاولة للبناء العشوائى 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص  وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرحلة الثالثة الموجة 25 لازالة التعديات التعديات النخالفة الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظة الشرقية

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