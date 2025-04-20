طرق غريبة لتناول الفسيخ، أبرزها المقلي وبالبيض

الفسيخ من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم منذ عهد الفراعنة وهو مظهر من مظاهر الاحتفال بالاعياد فى مصر القديمة وحافظ المصريون على هذه العادة حتى وقتنا الحالى.

والفسيخ عبارة عن سمك بورى يتم تمليحه بطريقة محددة تساعد على نضجه وحفظه وبدون أن يفسد، وله عشاق كثيرون رغم تحذيرات الأطباء منه.

وطرق تناول الفسيخ عديدة فلكل شخص فى مصر طريقته المفضلة فهناك من يأكله مخلى واخر بالجلد واخر بالزيت والليمون وهناك من يضعه بالخلاط وهكذا.

طرق غريبة لتناول الفسيخ

وتقول الشيف سناء بغداد، إن الفسيخ من الأطعمة التقليدية والشهيرة في مصر وعدة دول عربية، ويتميز بطعمه القوي ورائحته النفاذة التي يعشقها الكثيرون، وعلى الرغم من أن الطريقة التقليدية لتناوله هي الأكثر شيوعا، إلا أن هناك عدة طرق مبتكرة ومختلفة لتقديم الفسيخ وتناوله تضيف له تنوعا في النكهات وتقلل من حدته في بعض الأحيان.

1- الطريقة التقليدية

يتم تناول الفسيخ مباشرة بعد تنظيفه وتقطيعه، ويُقدّم مع الخبز البلدي، والبصل الأخضر، والليمون، والفلفل الحار، وهي الطريقة الأشهر خاصة في أعياد شم النسيم.

2- الفسيخ المقلي

تقوم بعض الأسر بقلي شرائح الفسيخ في الزيت الساخن لتقليل رائحته وطعمه القوي، وبعد القلي، يُقدم مع سلطة الطحينة والبطاطس المحمرة.

3- سلطة الفسيخ

يُقطع الفسيخ إلى قطع صغيرة ويخلط مع الطماطم المقطعة، والبصل، والليمون، وزيت الزيتون، والشطة، ويقدم كنوع من السلطة، وهذه الطريقة تقلل من حدته وتمنحه طعم متوازن.

طرق غريبة لتناول الفسيخ

4- الفسيخ مع البيض

في بعض المناطق، يُستخدم الفسيخ كحشوة للبيض الأومليت بعد تقطيعه وتحميره قليلًا، مما يعطي نكهة مميزة لعشاق المذاق القوي.

5- الفسيخ في الفطائر أو العجائن

طريقة غير تقليدية لكنها بدأت بالانتشار، حيث يُضاف الفسيخ إلى العجينة كحشوة داخل فطائر أو بيتزا، خاصة مع الجبن والخضار.

نصائح مهمة عند تناول الفسيخ

وأضافت سناء، أن هناك بعض النصائح المهمة التى يجب اتباعها عند تناول الفسيخ، حفاظا على الصحة وتقليل مخاطر الفسيخ، ومن هذه النصائح:-

يجب التأكد من مصدر الفسيخ وجودته لتجنب التسمم الغذائي.

يفضّل تناوله مع الخضروات الطازجة لتقليل تأثير الأملاح.

عدم الإفراط في تناوله خاصة لمرضى الضغط أو الكلى.

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