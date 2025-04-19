تبدأ من 525 جنيهًا، تعرف على أسعار وجبات الفسيخ والرنجة والبطارخ «دليفري»

أسعار الفسيخ والرنجة والبطارخ في عيد شم النسيم، بالتزامن مع الاستعداد لاحتفال بأعياد الربيع «عيد شم النسيم 2025»، الذي يحل يوم الإثنين المقبل، قدمت العديد من المحال التجارية لبيع الأسماك المملحة والمطاعم، عروض وتخفيضات على أسعار الفسيخ والرنجة التي تباع مع خدمة توصيل «دليفري وجبات فسيخ ورنجة جاهزة».

سعر الفسيخ والرنجة وجبات دليفري

وتستعرض «فيتو» أسعار الرنجة والفسيخ والبطارخ وجبات دليفري في المحال التجارية والمطاعم بالتزامن مع الاحتفال بعيد شم النسيم؛ في السطور الأتية:

اسعار الفسيخ

بوكس رنجة وفسيخ وبطارخ بسعر 605 جنيهات

البداية مع بوكس بسعر 605 جنيهات يكفي من فردين إلى 3 أفراد، يحتوي على وجبة مكونة من رنجة مدخنة هولندي دلعة وزنها كيلو قبل تخليتها، وقطع الفسيخ فيليه وزن 650 جرامًا قبل التخلية، إضافة إلى بطارخ خشنة مرملة وزن 200 جرام، وسلطة طحينة، وبصل وليمون وخبز، إضافة إلى مفرش بلاستيك لاستخدام أثناء تناول الوجبة.

بوكس فسيخ وسلطة رنجة وبطارخ بـ 555 جنيهًا

أما البوكس بسعر 555 جنيهًا، الذي يحتوي على وجبة تكفي فردين لـ 3 أفراد، مكونة من سلطة رنجة مدخنة دلعة وزن 600 جرام، قطع فسيخ فيليه وزنها قبل التنظيف نحو 650 جرامًا، بطارخ خشنة مرملة وزن 200 جرام، سلطة طحينة، بصل وليمون وخبز، إضافة إلى مفرش بلاستيك لاستخدام أثناء تناول الوجبة.

بوكس الرنجة الهولندي بـ 335 جنيهًا

كما قدمت عروض وتخفيضات تصل لـ 50 جنيهًا على وجبة الرنجة الهولندي ليصل سعر البوكس إلى 335 جنيهًا، وهي وجبة تكفي لفردين أو 3 أفراد، إذ يبلغ وزن الرنجة الهولندي قبل التنظيف نحو كيلو جرام.

بوكس فسيخ وسلطة رنجة بـ 475 جنيهًا

وفيما يخص سعر بوكس فسيخ وسلطة رنجة فقط وجبة تكفي من فردين لـ 3 أفراد فيصل لـ 475 جنيهًا.

سعر الرنجة المدخنة

أسعار الرنجة والفسيخ والبطارخ وجبات دليفري

وعن باقي العروض على أسعار الرنجة والفسيخ والبطارخ وجبات دليفري، فجاءت كالأتي:

بوكس يحتوي على شرائح رنجة وفسيخ تكفي من 3 إلى 4 أفراد بسعر 525 جنيهًا. بوكس فسيخ كبير بسعر 715 جنيهًا يحتوي على 1.5 كيلو من الفسيخ قبل التنظيف، الوجبة تكفي من 3 إلى 4 أفراد. بلغ سعر فسيخ مخلي في عبوة طبق نحو 365 جنيهًا، وزنه 750 جرامًا قبل التنظيف. بلغ سعر الرنجة مخلية نحو 265 جنيهًا. بلغ سعر سلطة رنجة معبأة نحو 210 جنيهات، لوزن يتراوح من 500 إلى 600 جرامًا. بلغ سعر سلطة رنجة بالبطارخ مرملة نحو 265 جنيهًا وزن 500 جرام. بلغ سعر بطارخ خشنة نحو 205 جنيهات، لوزن 250 جرامًا.

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