أستاذ بالقومي للبحوث يكشف بدائل صحية للفسيخ في شم النسيم (فيديو)

أكد الدكتور شريف صلاح، أستاذ التغذية العلاجية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، أن هناك العديد من البدائل الصحية للفسيخ الذي تقبل عليه الأسر المصرية في شم النسيم، حيث يمكن الاعتماد على هذه البدائل للاحتفال بهذه المناسبة الشعبية، دون تعريض الصحة العامة للخطر.

وأوضح الدكتور صلاح أن الفسيخ يُعد من الأطعمة التي تحيط بها الشكوك الصحية، وقد يكون في كثير من الحالات غير صالح للاستهلاك الآدمي، داعيًا إلى تجنب تناوله خاصة في ظل تكرار حالات التسمم المرتبطة به سنويًا.

بدائل صحية وآمنة للفسيخ

وأشار إلى أن هناك مجموعة واسعة من الأسماك المفيدة والآمنة، يمكن الاستمتاع بها في شم النسيم، مثل: الرنجة (عند تحضيرها بطريقة صحية)، السردين الغني بالأوميجا 3، السلمون والتونة، الأسماك المشوية أو المقلية من مصادر مضمونة.

وأكد الأستاذ بالقومي للبحوث في حديثه لفيتو أن البحار المصرية مثل البحر الأحمر والمتوسط تزخر بأنواع كثيرة من الأسماك المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية.

البيض الملون فرحة وقيمة غذائية

كما أوصى الدكتور شريف بإدخال البيض كعنصر غذائي رئيسي في احتفال شم النسيم، مشيرًا إلى أنه غني بالبروتين عالي القيمة الحيوية، ويُعد مناسبًا لجميع الفئات خاصة الأطفال والحوامل.

ونبّه إلى ضرورة استخدام ألوان طبيعية فقط عند تلوين البيض مثل: الكركم، الكركديه، القهوة، الخضروات الورقية كالخس والبقدونس، وأكد أن هذه الألوان تمنح الأطفال بهجة دون تعريضهم لأي مخاطر صحية.

البصل كنز غذائي مهم

وتحدث عن البصل باعتباره من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للميكروبات والالتهابات، ما يجعله خيارًا مثاليًا يُضاف إلى وجبة شم النسيم الصحية.

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