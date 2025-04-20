القومي للبحوث: الرنجة أكثر أمانًا من الفسيخ لهذا السبب (فيديو)

حذر الدكتور شريف صلاح، أستاذ التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، من خطورة تناول الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، مشيرًا إلى ارتباط هذه العادة الغذائية المتأصلة منذ عهد الفراعنة ببعض المخاطر الصحية.

وأوضح الدكتور صلاح في تصريحات خاصة لفيتو أن يوم شم النسيم، الذي يواكب استقبال فصل الربيع وازدهار الطبيعة، يشجع على تناول وجبات شهية، إلا أن بعض العادات الغذائية قد لا تكون آمنة.

تحذير من خطورة الفسيخ

وحذر بشكل خاص من تناول الفسيخ، مؤكدًا أنه يمثل عادة غذائية غير آمنة نظرًا لطريقة إعداده التي تعتمد على التمليح ثم العزل عن الهواء، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تؤدي إلى نشاط أنواع من البكتيريا اللاهوائية، من بينها بكتيريا "كوليستريديا بوتولينيوم" التي تفرز سمًا خطيرًا قد يؤثر على حياة الإنسان عند تناوله.

وفي المقابل، أوضح الدكتور صلاح أن الرنجة تعتبر بديلًا أكثر أمانًا للفسيخ، حيث تخضع لعمليتي تمليح وتدخين، مما يجعلها أكثر صلاحية للاستهلاك الآدمي في يوم شم النسيم.

ونصح أستاذ التغذية التطبيقية بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، والاكتفاء بالرنجة أو أنواع أخرى من الأسماك المملحة المتوفرة في مصر، مثل السردين، أو إعداد الأسماك بطرق أخرى صحية ومناسبة لهذا اليوم.

كما شدد الدكتور صلاح على أهمية تناول الخضروات الطازجة للحصول على المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، متمنيًا للجميع صحة وعافية ويومًا سعيدًا بمناسبة شم النسيم.

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