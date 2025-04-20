الصحة للمواطنين: شرب الماء سلاحك للحماية من أضرار الفسيخ والرنجة

نصحت وزارة الصحة بضرورة الحرص على شرب الكثير من المياه في شم النسيم للحماية من الجفاف خاصة مع الإكثار من تناول الأسماك المملحة.

ووجهت وزارة الصحة نصائح للمصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع للحفاظ على صحة المواطنين في احتفالات الأعياد.

نصائح للمصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع

وأوصت وزارة الصحة بالآتي:

١- التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصدر موثوق والتي تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين.

٢- يجب شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

٣- تجنب المشروبات الغازية.

٤- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس).

٥- الحرص على شرب المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركديه، اليانسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات على مدار اليوم.

٦- يجب عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح والتي قد تزيد على ١٧٪ من وزن السمكة وخاصة لهذه الفئات الأطفال والحوامل وكبار السن ومرضى الكلى والضغط.

٧- الاهتمام بالنظافة والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، حفاظا على صحة جميع أفراد الأسرة.

٨- عند الشعور بأي أعراض مرضية جفاف الحلق - صعوبة في البلع - ازدواج الرؤية - ضيق في التنفس يجب التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لتلقي العلاج أو الاتصال على الخط الساخن 137 / 16474.

٩- يتم توفير مصل "البتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بمستشفيات الوزارة بالمجان.

الأسماك المملحة

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المنشأت الصحية، وفي أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات والحضانات وبنوك الدم، مع تأهب فرق الانتشار السريع على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تأمين فترة الأجازات واحتفالات المصريين بـ«عيد القيامة المجيد» وشم النسيم، وذكرى تحرير سيناء، حيث يتم تعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وجميع الغرف الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، للعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى بلاغات الحالات الحرجة والعمل سريعًا على توفير الخدمة الطبية اللازمة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات التوعوية والطبية عبر الخط الساخن 16474 و137 لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الأزمات والطوارئ بجميع المحافظات، وتأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الآلي (137)، لضمان تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب التحقق من مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وقال «عبدالغفار» إن توجيهات الوزير تضمنت تكثيف الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات، لمتابعة تواجد الكوادر الطبية في جميع الأقسام، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى قيام الغرفة المركزية للأزمات بتقديم الاستشارات الطبية لحالات التسمم وتحويل الحالات التي تحتاج تدخل طبي للمستشفيات لتلقي العلاج، عبر الخط الساخن 137 وتقديم الإرشادات اللازمة لحالات الجلطات القلبية ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» من خلال الرقم 16474، كما يتم تنسيق تسكين الحالات المسجلة في مشروع «رعايات مصر» بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع عمليات النقل وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

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