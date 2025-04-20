خطر على الحوامل وكبار السن، أعراض التسمم من تناول الفسيخ

أعراض التسمم من تناول الفسيخ، يُعد الفسيخ من الأطعمة الشعبية التي ترتبط في مصر بالاحتفال بشم النسيم، حيث يُقبل عليه الناس على تناوله بكثرة.





ويُصنع الفسيخ من سمك البوري المُملح والمخمر، مما يجعله عرضة للتلوث إذا لم يتم تحضيره وتخزينه بشكل سليم وصحي.

ويكمن الخطر الأكبر في احتمال الإصابة بالتسمم الغذائي في احتوائه على بكتيريا سامة، مثل بكتيريا Clostridium botulinum التي تُفرز سمومًا قاتلة قد تؤدي إلى الوفاة في حال لم تُعالج بسرعة.



في هذا التقرير، يستعرض الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الأمراض الباطنة، أبرز أعراض التسمم الغذائي الناتج عن تناول الفسيخ، مع التركيز على الأعراض العامة والمراحل التي يمر بها المصاب، وأهمية الوعي الوقائي تجاه هذه المشكلة.



أولًا: ما هو التسمم الغذائي الناتج عن الفسيخ؟



أعراض التسمم الغذائي، فيتو

التسمم الناتج عن تناول الفسيخ يكون غالبًا بسبب بكتيريا تُدعى Clostridium botulinum، وهي بكتيريا لاهوائية تعيش في البيئات قليلة الأكسجين، وتُنتج أحد أقوى السموم المعروفة للإنسان، في حال تم إعداد الفسيخ بطريقة غير صحية، أو لم يتم تخزينه في درجات حرارة مناسبة، يمكن أن تنمو هذه البكتيريا وتفرز سمومها في الطعام. وتناول حتى كمية صغيرة من هذه السموم قد يؤدي إلى أعراض شديدة تظهر خلال ساعات قليلة من تناول الفسيخ الملوث.



ثانيًا: متى تظهر الأعراض؟

عادةً ما تبدأ الأعراض بالظهور خلال فترة تتراوح من 6 إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الفاسد. وفي بعض الحالات، قد تظهر الأعراض في وقت أقصر لا يتجاوز بضع ساعات، وتختلف حدتها حسب كمية السموم التي تناولها الشخص، وعمره، وحالته الصحية العامة.

ثالثًا: أعراض التسمم الغذائي الناتج عن الفسيخ

1. أعراض عصبية مبكرة

من أخطر ما يميز التسمم الناتج عن الفسيخ أن أعراضه تؤثر على الجهاز العصبي بشكل مباشر، ومن هذه الأعراض:

ازدواجية في الرؤية أو ضبابية النظر: يشعر المصاب بصعوبة في التركيز البصري أو يرى الأشياء مزدوجة.

صعوبة في الكلام: قد يعاني من تلعثم أو ثقل في اللسان.

صعوبة في البلع: وهي من العلامات التحذيرية الخطيرة، وتؤثر على قدرة الشخص على تناول السوائل أو الطعام.

جفاف الفم والحلق: نتيجة تأثر العضلات التي تتحكم في إفرازات الغدد اللعابية.

هبوط في الجفون أو ارتخائها: وتظهر بشكل واضح على شكل إغماض غير إرادي للجفون.

ضعف في عضلات الوجه والرقبة: وقد يصل إلى العضلات التنفسية في الحالات المتقدمة.

2. أعراض في الجهاز الهضمي

في المراحل المبكرة، قد تظهر بعض الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، ومنها:

غثيان وقيء.

ألم في البطن.

إسهال أو إمساك.

انتفاخ أو شعور بعدم الراحة في المعدة.

3. أعراض عامة

إجهاد عام وضعف في الجسم.

دوخة أو دوار.

هبوط في ضغط الدم في بعض الحالات.

صعوبة في التنفس نتيجة ارتخاء عضلات الصدر والحجاب الحاجز، وتُعد هذه من أخطر مراحل التسمم التي قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم التدخل الطبي السريع.

مضاعفات التسمم بالفسيخ

إذا لم يتم علاج الحالة بسرعة، قد تتفاقم الأعراض لتشمل:

شلل كامل أو جزئي في عضلات الجسم.

فشل تنفسي حاد يستدعي استخدام جهاز تنفس صناعي.

فقدان الوعي في المراحل المتقدمة.

الوفاة في حال لم يتم تقديم الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأطفال، خاصة أقل من سنة، بسبب ضعف جهازهم المناعي.

كبار السن.

النساء الحوامل.

مرضى المناعة الضعيفة أو الأمراض المزمنة مثل السكري والكلى.

من يعانون من أمراض عصبية أو تنفسية مسبقة.

الفسيخ في شم النسيم، فيتو

كيفية التصرف عند الاشتباه في التسمم

في حال ظهور أي من الأعراض السابقة بعد تناول الفسيخ، يجب:

التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى.

عدم الانتظار حتى تتفاقم الأعراض.

إبلاغ الفريق الطبي عن توقيت تناول الفسيخ والكمية التقريبية.

الامتناع عن تناول أي طعام أو شراب حتى يتم التقييم الطبي.

غالبًا ما يتطلب العلاج:

دخول المريض إلى العناية المركزة.

استخدام الترياق المضاد للسموم البوتولينية (Botulinum Antitoxin)، في حال توفره.

الدعم التنفسي عبر أجهزة التنفس الصناعي إذا لزم الأمر.

متابعة دقيقة لحالة الأعصاب والعضلات.

الوقاية أهم من العلاج

الامتناع تمامًا عن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة أو معدّ في المنزل دون خبرة.

التأكد من شراء الفسيخ من محال معروفة وتحت رقابة صحية.

عدم تناول الفسيخ إذا كانت رائحته أو لونه أو قوامه غير طبيعي.

تجنب إعطائه للأطفال أو المرضى أو كبار السن.

نشر الوعي بخطورة التسمم من الفسيخ عبر وسائل الإعلام، خاصة مع قرب موسم شم النسيم.

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