أعراض التسمم من الفسيخ، يجب الذهاب للمستشفى فور ظهورها

أعراض التسمم من الفسيخ، تسمم الفسيخ من المخاطر التى يمكن أن تحدث نتيجة تناول الفسيخ الفاسد حيث يحتوى على بكتيريا سامة نتيجة الحفظ الخاطئ.

وأعراض تسمم الفسيخ، عديدة ويجب التنبه لها سريعا والذهاب إلى المستشفى فور ظهورها للحصول على مصل الفسيخ لتجنب حدوث أى مخاطر قد تصل إلى الوفاة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الفسيخ من الأطعمة التقليدية التي تُستهلك في بعض المناسبات، لكنه قد يُسبب التسمم الغذائي إذا لم يتم تحضيره أو تخزينه بطريقة صحيحة، ز يحدث التسمم عادة بسبب بكتيريا البتيوليزم التي تنتج سموم خطيرة تؤثر على الجهاز العصبي.

أعراض تسمم الفسيخ

وأضاف خليل، أنه عند تناول الفسيخ الفاسد تبدأ الأعراض عادة ما بين 6 إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الملوث، ومن أعراض تسمم الفسيخ:-

أولا أعراض الجهاز العصبي:-

ضعف العضلات وصعوبة الحركة.

ازدواجية أو ضبابية الرؤية.

تدلي الجفون.

صعوبة في الكلام والبلع.

ثانيا أعراض الجهاز الهضمي:-

غثيان وقيء.

آلام في المعدة.

إسهال أو إمساك.

أعراض أخرى:

جفاف الفم وصعوبة التنفس.

شلل تدريجي قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج سريعًا.

تسمم الفسيخ

الإسعافات الأولية عند الإصابة بتسمم الفسيخ

وتابع: إذا ظهرت أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ، يجب اتباع الآتي:-

التوجه فورا إلى أقرب مستشفى.

تناول كميات كافية من الماء لتقليل تركيز السموم في الجسم.

قد يصف الأطباء مضادًا للسموم (Antitoxin) لعلاج التسمم البوتوليني.

قد يحتاج المريض إلى التنفس الصناعي في الحالات الشديدة.

طرق الوقاية من تسمم الفسيخ

وأوضح الدكتور عماد خليل، أنه للوقاية من تسمم الفسيخ، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

شراء الفسيخ من مصادر موثوقة ومعتمدة.

التأكد من أن الفسيخ ذو رائحة طبيعية وليس له لون أو قوام غير معتاد.

تجنب تناول الفسيخ لكبار السن، الأطفال، الحوامل، ومرضى الجهاز المناعي.

حفظ الفسيخ في الثلاجة وتناوله خلال فترة قصيرة.

طهي الفسيخ قبل تناوله لتقليل خطر البكتيريا.

يجب تقديم الفسيخ بجانب الخضروات بجانب الفسيخ مثل البصل والليمون والطماطم والفلفل الخس والخيار لرفع القيمة الغذائية الفسيخ وتقليل مخاطره وتنظيم عملية الهضم.

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