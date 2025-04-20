قبل الشراء واحتفالات شم النسيم، إزاي تميز بين الفسيخ الفاسد والصالح للأكل (صور)

يستقبل سكان محافظة المنيا عيد شم النسيم وأعياد الربيع بفرحة كبيرة، حيث قيومون بشراء الفسيخ، الذي يُعتبر من الأكلات الشعبية المحببة لدى الكثيرين، مما يضيف بهجة خاصة للاحتفال.

إقبال المنياوية على الأسماك المملحة

ورصدت "فيتو" إقبال الأهالي على شراء أنواع مختلفة من الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ، احتفاءً بشم النسيم.

أشهر صناع الفسيخ في المنيا

أحمد حميدة، أحد أشهر صناع الفسيخ في مدينة ملوى، أشار في حديثه لـ"فيتو" إلى استعداده لاستقبال العيد من خلال تحضير مجموعة متنوعة من الأسماك المملحة لتلبية احتياجات زبائنه من مختلف القرى التابعة لمركز ومدينة ملوي.

فسيخ "كلب البحر" يحظى بشعبية كبيرة

وأكد أن فسيخ "كلب البحر" يحظى بشعبية كبيرة، مشيرًا إلى أن فسيخ ملوي يُعتبر من أجود الأنواع في الصعيد بفضل جودته ومذاقه الفريد.

تعرف على علامات جودته

كما أضاف حميدة أن هناك عدة علامات تدل على جودة الفسيخ وصلاحيته للأكل، مثل احمرار رأسه وتماسك قوامه ودسامته العالية، وأكد ضرورة أن يحرص الأهالي على شراء الأسماك المملحة من المحلات المعروفة بجودتها.

ويستمر المواطنون في محافظة المنيا بالتوافد على محلات الفسيخ لشراء كميات كبيرة احتفالًا بأعياد الربيع.

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