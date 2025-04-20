نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع قبل تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم

نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع، يحل علينا كل عام عيد شم النسيم حاملًا معه البهجة والاحتفال بطقوس مصرية عريقة، على رأسها تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون والخضراوات الطازجة.



وبينما يستمتع معظم الناس بهذه العادات الموروثة، يشكّل هذا العيد تحديًا صحيًا كبيرًا لفئة ليست بالقليلة من المرضى، وعلى رأسهم مرضى ارتفاع ضغط الدم، الذين قد تتسبب أكلات شم النسيم الشعبية في مضاعفات خطيرة لهم، إذا لم يُراعوا بعض التعليمات الطبية والغذائية الأساسية.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الفسيخ والرنجة من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية جدًا من الصوديوم (الملح)، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. لذلك، يحتاج مرضى الضغط إلى وعي كبير عند التعامل مع هذه الأطعمة، وتطبيق مجموعة من النصائح التي تساعدهم في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية دون التأثير السلبي على صحتهم.



نصائح لمرضى الضغط المرتفع قبل تناول الفسيخ والرنجة



أطعمة ترفع الضغط

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، أبرز النصائح لمرضى الضغط المرتفع قبل وأثناء وبعد تناول الفسيخ والرنجة خلال احتفالات شم النسيم:



أولًا: التوعية بخطورة الملح على مريض الضغط

يجب أن يدرك مريض الضغط أن الجسم يحتاج يوميًا لكمية محدودة من الصوديوم لا تتجاوز 1500 ملليغرام (ما يعادل حوالي 2/3 ملعقة صغيرة من الملح)، بينما تحتوي وجبة متوسطة من الفسيخ أو الرنجة على كميات تتجاوز هذا الحد بكثير، مما يشكل عبئًا على القلب والكلى، ويرفع ضغط الدم بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الذبحة الصدرية، السكتة الدماغية، أو حتى الفشل الكلوي.

ثانيًا: تقليل الكمية قدر الإمكان

إذا كان لا بد من تناول الفسيخ أو الرنجة، فيُنصح بعدم تجاوز 50 جرامًا من الرنجة أو الفسيخ في الوجبة الواحدة. وكلما قلت الكمية، قلت المخاطر. ويمكن تناول الفسيخ كـ"طعم" فقط بجانب خضراوات وسلطات طازجة بدلًا من اعتباره الوجبة الرئيسية.

ثالثًا: إزالة الجلد والنقع في الخل والليمون

يُنصح بنقع الفسيخ أو الرنجة بعد تنظيفها جيدًا وإزالة الجلد والعظام، في كمية من الخل الأبيض وعصير الليمون لمدة لا تقل عن ساعة قبل تناولها. هذه الخطوة تُساعد في تقليل نسبة الصوديوم إلى حد ما وتقلل أيضًا من نسبة البكتيريا والميكروبات التي قد تسبب التسمم.

رابعًا: شرب كميات كبيرة من المياه

الصوديوم يتسبب في احتباس السوائل بالجسم، ما يزيد من ضغط الدم. لذا يجب على مرضى الضغط شرب كميات كافية من المياه (على الأقل 8 أكواب يوميًا) خاصة في يوم تناول الفسيخ والرنجة، لمساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول، والحفاظ على التوازن الملحي في الدم.

خامسًا: تناول البقدونس والموز والزبادي

البقدونس من الخضراوات المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، حيث يُساعد في إدرار البول والتقليل من احتباس السوائل.

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ويُخفف من ضغط الدم.

الزبادي يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروبيوتيك، مما يُسهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.

تناول هذه الأطعمة بجانب أو بعد وجبة الفسيخ يُعد من الوسائل الوقائية الفعالة.

سادسًا: الامتناع التام في الحالات الحرجة

يُوصي الأطباء بأن يمتنع تمامًا عن تناول الفسيخ والرنجة كل من:

مرضى الضغط غير المستقر أو المرتفع جدًا.

مرضى القلب والأوعية الدموية.

مرضى الكلى.

النساء الحوامل المصابات بضغط الدم.

كبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

في هذه الحالات، يكون الامتناع أمانًا، والاحتفال بشم النسيم يمكن أن يكون عبر بدائل صحية مثل السمك المشوي، التونة قليلة الملح، والسلطات الطازجة.

سابعًا: المراقبة الدورية للضغط

في يوم شم النسيم، يُستحسن لمريض الضغط أن يقوم بقياس ضغط دمه أكثر من مرة، خاصة إذا شعر بأي من الأعراض مثل:

صداع شديد.

دوار.

ضيق في التنفس.

خفقان في القلب.

وفي حال حدوث أي عرض غير طبيعي، يجب التوقف فورًا عن تناول الطعام المملح، وتناول الأدوية حسب توصية الطبيب، أو التوجه لأقرب مستشفى إذا لزم الأمر.

ممنوع لمرضى الضغط

بدائل صحية للرنجة والفسيخ



لا يعني شم النسيم أن تناول الفسيخ والرنجة أمرٌ لا مفر منه. يمكن التحايل على العادة بتحضير رنجة مشوية في الفرن مع خضروات، واستخدام كمية قليلة من الزيت والليمون فقط، دون إضافة ملح.

كما يمكن استبدالها بـ تونة خفيفة الملح مع طبق من السلطة الخضراء، ليحصل المريض على متعة المشاركة دون ضرر.

وأخيرًا: الوعي هو خط الدفاع الأول

في النهاية، شم النسيم عيد جميل، وذكرياته متجذرة في قلوب المصريين. لكن الأجمل أن تمر أيام العيد دون أي أزمات صحية.

على مرضى الضغط أن يدركوا أن صحتهم لا تحتمل المجازفة، وأن الاستمتاع بالعيد يمكن أن يتم بذكاء واعتدال. التوازن بين العادات والاحتياطات هو مفتاح السلامة.



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