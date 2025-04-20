تنظيم أنشطة فنية لرعاية الموهوبين بمنتدى الطفل بالشرقية

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، لافتة إلى توضيح أهمية منتدى وبرلمان الطفل لصنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية.

الشراكة مع كلية الطفولة المبكرة

وأوضحت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام قيام الوحدة بتنفيذ فعالية لأعضاء منتدى الطفل المصري بمحافظة الشرقية بالشراكة مع كلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف الدكتور شحته حسني عميد الكلية بحضور أعضاء اللجنة المحلية لدعم مشاركة الطفل

شرح رؤية برنامج منتدى الطفل

وذلك برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، مشيرة إلى أنه خلال الفعالية تم شرح رؤية برنامج منتدى الطفل بالمحافظة، والخطط المنفذة والخطط المستقبلية للعمل على دعم وتمكين وتعزيز مشاركة وتنمية مهارات الأطفال المشاركة بمنتدى الطفل.

أهمية دور الكلية في تعاملها مع الاطفال

وفي بداية الفعالية قامت نائبة المحافظ بإلقاء كلمة أعربت خلالها بالشكر والتقدير لمسئولي الكلية مؤكدة أهمية بناء الإنسان خاصة بناء الطفل لافتة إلى أهمية دور الكلية في تعاملها مع فئات الأطفال الأصغر سنًا وخطورة تلك المرحلة.

نشأة جامعة الزقازيق

وعلى هامش الفعالية عقدت عدة ندوات قصيرة لتعريف الأطفال على نشأة جامعة الزقازيق وشعارها وكلياتها المختلفة، كذلك تعريفهم بكلية التربية للطفولة المبكرة وأنشطتها المتعددة استعدادا لدخولها بعد استكمال مراحلهم الدراسية.

التعريف بالخدمات التى تقدمها الجامعة

كما تم تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجامعة وفن تنظيم إدارة الوقت والبرامج الخاصة المميزة داخل الكلية ( برنامج رياض الأطفال باللغة الإنجليزية - البرنامج المدمج - الوحدات داخل الجامعة ووظيفة ومهمة كل وحدة )

وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع

وذلك من قبل الدكتورة رانيا عادل محمد الهادي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة قطب غريب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومجموعة متميزة متخصصة من الأساتذة بالكلية.

زيارة تفقدية لمعرض الوسائل التعليمية

وخلال الفعالية قامت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وأعضاء اللجنة المحلية بزيارة تفقدية لمعرض الوسائل التعليمية واللوحات الفنية لطالبات الكلية، كما تم إقامة ورشة فنية لأطفال المنتدى لعمل ميداليات واكسسوارات بأشكال فنية.

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