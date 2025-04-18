الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

محافظ الشرقية إزالة
محافظ الشرقية إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة  الشرقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المنازل المخالفة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة ٨٧ متر مبانٍ بنطاق مركزى منيا القمح والزقازيق.

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

تطبيق القانون على المتعدين 

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الموجة 25 للازالات التعديات المخالفة الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

إزالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز الإبراهيمية في الشرقية  
ads

الأكثر قراءة

قرار مهم من وزير التعليم

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وأهم الأذكار الواردة عنه

ما المراد بأيام التشريق، وأهم الأعمال فيها؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية