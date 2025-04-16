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الأشمونى يكرم فريق الشرقية للسلة بعد التأهل لدوري الدرجة الأولى أ (صور)

تكريم لاعبي فريق
تكريم لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق كرة السلة رجال بنادي الشرقية الرياضي وجهازهم الفني والإداري بعد الفوز ببطولة السوبروالتأهل لدوري الدرجة الأولى أ. 

هوكي الشرقية يجري تدريباته بوحدة الطب الرياضي استعدادا لبطولة أفريقيا

جاء ذلك خلال استقباله لاعبي الفريق  بنادي الشرقية الرياضي كرمهم المحافظ  لصعودهم لدوري الدرجة الأولي موسم 2025 بمنحهم شهادات تقدير تحفيزًا لهم للإستمرار في الصعود وتحقيق مراكز متقدمه على المستويين المحلي والأفريقي. أقيمت الإحتفالية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام بحضورأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حمدي مرزوق والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والجهاز الفني والإداري للفريق.

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تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو

ومن جانبه اثنى الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والإشادة بمجهودات محافظ الشرقية لرعايته لكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالنادي، مشيرًا إلى أنه من المقرر بعد غد أن يشارك فريق هوكي الشرقية سيدات في المباراة النهائية ببطولة الدوري العام، مؤكدًا أن لاعبات الفريق سوف يبذلون الجهد للفوز بدرع الدوري وإهداء الفوز للمحافظ لدعمه الدائم والمستمر لهم.
 

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تكريم المدير التنفيذى لنادى الشرقية الرياضي،فيتو

بينما تقدم الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية، وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على تذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيدًا من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.
 

تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو
تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو

كما شهدت الاحتفالية قيام محافظ الشرقية بتكريم  أعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق كرة السلة رجال بمنحهم شهادات تقدير لدورهم في دعم الفريق وصولًا لتحقيق الفوز بالبطولة.

تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو1
تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو1

حرص الكابتن ياسر سعد الدين المدرب العام لفريق السلة رجال بنادي الشرقية الرياضي على إهداء محافظ الشرقية ميدالية البطولة تقديرًا لدعمه الدائم ورعايته المستمرة لكافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة. 
 

تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو2
تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو2

كما أهدى رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي درعًا تذكاريًا  لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم لقطاع الرياضة ومساندته لفريق السله مقدما له الشكر والتقدير.

تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو3
تكريم  لاعبي فريق السلة (رجال) بنادي الشرقية الرياضي،فيتو3

وفي نهاية الاحتفالية حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، معربين عن سعادتهم  بتواجدهم اليوم لتكريمهم  لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدا ًمن الإنجازات في قطاع الرياضة.
 

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تكريم فريق الشرقية لكرة السلة محافظ الشرقية المهدس حازم الاشمونى الدكتور حمدي مرزوق رئيس النادي ادارة نادي الشرقية الرياضي

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