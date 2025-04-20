الجيش اللبناني يحبط عملية إطلاق صواريخ جديدة تجاه إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إحباط عملية إطلاق صواريخ جديدة تجاه إسرائيل.

وأوضح الجيش اللبناني أنه تم توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش اللبناني شقة في منطقة صيدا - الزهراني وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.

كما سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص في لبنان.

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