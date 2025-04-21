حساب ختامى!

لماذا اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمناقشة الحساب الختامى لموازنة الحكومة في البرلمان، وتحديدا بانتقادات عدد من نوابه للحكومة وسياساتها الاقتصادية؟!



هذا السؤال أجاب عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنفسهم حينما أشاروا إلى ندرة الانتقادات للحكومة وسياساتها الاقتصادية داخل البرلمان، رغم أن هذه السياسات أوجعت وآلمت عموم المصريين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وأيضًا حينما ربطوا بين انتقادات بعض النواب للحساب الختامى للحكومة وبين قرب انتهاء الدورة البرلمانية وقرب إجراء انتخابات برلمانية جديدة حتى يضمنون أصوات ناخبيهم!



إن موازانة الحكومة والحساب الختامى يكون دوما في برلمانات العديد من الدول مناسبة لتوجيه النقد الواسع لحكومتها.. لكن عندنا النقد للحكومة ظاهرة نادرة سواء فى البرلمان أو خارجه مثل الإعلام والصحافة، ولذلك إذا حدث يكون موضع اهتمام واضح من الرأي العام.



وهذا النقد الموجه للحكومة يكون دوما صمام أمان لنجاح السياسات الحكومية، خاصة السياسات الاقتصادية التى يتأثر بها عموم الناس، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لأنه يمنح الحكومة فرصة تصحيح المسار وتنقيح هذه السياسات وإصلاح سلبياتها وعلاج عيوبها..

وبالتأكيد نحن نحتاج لذلك مثل غيرنا من الدول حتى لا يتأخر تصحيح السياسات وبالتالى تتراكم الأعباء على عموم الناس..

مثلا لقد خرج وزير المالية ليعلن خطأ الاعتماد على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها، ولو كان البرلمان والصحافة والإعلام إنتقدوا مبكرا ذلك الإعتماد لما كنّا تعرضنا لأزمة هروب تلك الأموال الساخنة دفعة واحدة عام 2022، وفقداننا نحو 20 مليار دولار في غضون أيام قليلة وقتها، وهو ما تمخض عن انخفاض كبير للجنيه واندلاع موجة تضخم وغلاء كبيرة مازلنا نتأثر بها حتى الآن.

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