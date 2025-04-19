يبدو أن ترامب سوف يقضي فترته الرئاسية في خناقات مستمرة.. خناقات داخلية وخارجية.. وأحدث خناقة له هى خناقته مع جيروم باول رئيس البنك المركزى الأمريكي، أو الفيدرالي الأمريكي والسبب أن الأخير يرفض أوامر ترامب بخفض الفائدة بقدر كبير..

بل وجاهر برفضه سياسة ترامب الجمركية لإنها أصابت الأسواق بالاضطراب وستدفع معدل التضخم للإرتفاع مجددا في أمريكا بعد أن بدا في نهاية عهد بايدن يتجه للانخفاض.. ولآن ترامب لا يطيق من يرفض الإمتثال لأوامره وتعليماته قرر أن يتخلص من رئيس الإحتياطي الفيدرالي.



غير أن القانون يحمى لجيروم باول منصبه ويمنع الرئيس الامريكي إقالة رئيس الفيدرالى الأمريكي. وإن كان لا يمنع استقالته.. غير أن باول أعلن أنه متمسك بمنصبه ومستمر فيه حتى نهاية مدته العام المقبل.. ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي ومساعدوه يبحثون سبل إقالة الرجل كما أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض.



وإذا وجد ترامب ومساعدوه سبيلا للتخلص من رئيس الفيدرالي الأمريكي وأقاله بالفعل سينال ذلك من السمعة الديمقراطية لأمريكا، لآنه سيعتبر اجتراء على إستقلال بنك البنوك في أمريكا التي منحت نفسها حق مراقبة إلتزام الدول باستقلال بنوكها المركزية!



لكن ثمة تداعيات سلبية أخرى سوف تطال الإقتصاد الأمريكي إذا نجح ترامب في إقالة جيروم باول لآن ذلك سيثير الشكوك في جدوى ونجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التى تنتهجها إدارة ترامب..

أما إذا أخفق ترامب في التخلص من خصمه الجديد فإن السياسات الاقتصادية والنقدية في البلد صاحبة أكبر إقتصاد في العالم سوف تصاب بالاضطراب العام الحالى والمقبل حتى نهاية مدة بقاء باول فى منصبه.. وهذا معناه أن خناقة ترامب الجديدة ستحدث ضررا كبيرا على أمريكا واقتصادها، وبالتالى على الإقتصاد العالمى كله.

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