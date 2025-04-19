لقاء سويدان تشارك في احتفالية العيد القومي لأسيوط

شاركت الفنانة لقاء سويدان في احتفالية العيد القومي لمحافظة أسيوط، بدعوة من محافظ أسيوط هي وعدد من الفنانين من بينهم فتوح أحمد، وتامر عبد المنعم، وآخرين.

وكان اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أطلق في إطار احتفالات محافظة أسيوط بعيدها القومي، مبادرة فريدة من نوعها تمثلت في تسيير أتوبيسات سياحية مكشوفة تجوب شوارع المدينة، تحمل على متنها فرق استعراضية وغنائية تقدم عروضًا فنية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع إحدى الملاهي بمدينة أسيوط الجديدة، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة والفرحة في نفوس المواطنين في مختلف أحياء المحافظة.

أجواءً احتفالية مميزة على المدينة

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من أهالي أسيوط، الذين تفاعلوا مع العروض الفنية والموسيقية المقدمة من على متن الأتوبيس، معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة على المدينة.

يُذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، حيث تُنظم المحافظة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بهذه المناسبة.





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