"لبيسة قلم" في الرئة هددت حياتها، فريق طبي بمستشفى القلب بأسيوط ينقذ طفلة

نجح فريق طبي متخصص من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة طفلة باستخراج جسم غريب من رئتها، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى القلب.

كان مستشفى الصدر بأسيوط تحت إشراف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استقبل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات كانت تعاني من التهاب مزمن بالصدر وتحوصلات بالرئة، وفي إطار التعاون بين مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات وزارة الصحة، قام المستشفى بالاستعانة بفريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط، ضم كلا من: الدكتور محمد عياد رئيس القسم، والدكتور محمد فاروق مدرس جراحة القلب والصدر، وقاما بمناظرة الحالة وأخذ التاريخ المرضي وفحص الأشعات، ليتبين وجود جسم غريب في الشعب الهوائية هو السبب وراء تلك الأعراض.

لبيسة قلم مستقرة بالشعب الهوائية

وعلى الفور، تم نقل الطفلة إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط، حيث تم إجراء منظار شعبي تشخيصي، وتم اكتشاف وجود لبيسة قلم مستقرة في الشعب الهوائية للطفلة منذ أكثر من 6 أشهر، تسببت في الالتهاب المزمن والتحوصلات التي عانت منها، وأعقب ذلك إجراء عملية جراحية لاستخراج لبيسة القلم بنجاح تام، مع الحفاظ على حالة الرئة، وعدم الحاجة إلى استئصالها جراحيا، لتستقر حالة الطفلة وتتماثل للشفاء.

يأتي هذا في إطار التعاون الوثيق بين مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة لجميع المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.