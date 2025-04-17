احتفالات كرنفالية وعروض فنية، محافظة أسيوط تستعد لعيدها القومي الجمعة 18 أبريل

هنأ اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام إحياءًا لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م والذي يوافق ذكرى واحدة من المحطات المضيئة في تاريخ النضال الوطني معربًا عن اعتزازه وفخره بأبناء أسيوط وبما تشهده المحافظة من تنمية حقيقية في مختلف القطاعات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى أن هذه المناسبة العزيزة تمثل فرصة للاحتفال بتاريخ عريق وإنجازات متواصلة بسواعد أبنائها المخلصين موضحًا أن أسيوط ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل بروح التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

احتفالات أسيوط بعيدها القومي

وأوضح محافظ أسيوط أن الاحتفالات هذا العام ستشهد مظاهر كرنفالية وشعبية مميزة تعكس روح الانتماء والفرحة في مختلف ربوع المحافظة كاشفًا عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي ستبدأ أولى فعالياته يوم "الجمعة" من بينها وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات وسط مراسم من الموسيقى العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء يعقبها أداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد الشرفاء بالقرية ثم عقد لقاءًا جماهيريًا مع المواطنين بالمبنى الاجتماعي بالنصب التذكاري فضلا عن افتتاح المدرسة الإعدادية الجديدة بنين بمركز منفلوط بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن افتتاحات المشروعات احتفالا بالعيد القومي.

وتستكمل محافظة أسيوط احتفالاتها مساءًا حيث سيتم تنظيم احتفالية كرنفاليه متميزة بإستاد جامعة أسيوط بحضور بعض الفنانين وكبار الشخصيات في الدولة وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية ومختلف طوائف المجتمع وتتضمن فاعلياتها فقرات للألعاب النارية وطابور العرض بأعلام مصر وأعلام المحافظة وطابور عرض يشارك فيه الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر والهئيات والشركات بالإضافة إلى عروض فنية وفلكلورية متنوعة منها فرقة رضا للفنون الشعبية وعروضًا كرنفالية وأغاني وطنية وفيلم تسجيلي لبعض الشخصيات البارزة والمشهورة من أبناء المحافظة وفيلم عن المعالم السياحية والأثرية والمشروعات التنموية بالمحافظة فضلًا عن فقرة استعراضية لفريق فولكوريتا ثم انطلاق فقرة المايسترو الكبير سليم سحاب وكورال مصر الصعيد والذي تم اختياره من مواهب كورال طلاب جامعة أسيوط ومدارس سنودس النيل الإنجيلي.

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