الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالات كرنفالية وعروض فنية، محافظة أسيوط تستعد لعيدها القومي الجمعة 18 أبريل

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

هنأ اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام إحياءًا لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م والذي يوافق ذكرى واحدة من المحطات المضيئة في تاريخ النضال الوطني معربًا عن اعتزازه وفخره بأبناء أسيوط وبما تشهده المحافظة من تنمية حقيقية في مختلف القطاعات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى أن هذه المناسبة العزيزة تمثل فرصة للاحتفال بتاريخ عريق وإنجازات متواصلة بسواعد أبنائها المخلصين موضحًا أن أسيوط ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل بروح التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

 

احتفالات أسيوط بعيدها القومي 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الاحتفالات هذا العام ستشهد مظاهر كرنفالية وشعبية مميزة تعكس روح الانتماء والفرحة في مختلف ربوع المحافظة كاشفًا عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي ستبدأ أولى فعالياته يوم "الجمعة" من بينها وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات وسط مراسم من الموسيقى العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء يعقبها أداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد الشرفاء بالقرية ثم عقد لقاءًا جماهيريًا مع المواطنين بالمبنى الاجتماعي بالنصب التذكاري فضلا عن افتتاح المدرسة الإعدادية الجديدة بنين بمركز منفلوط بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن افتتاحات المشروعات احتفالا بالعيد القومي. 

 

محافظة أسيوط تبدأ اختبارات المواهب الغنائية لإحياء حفل العيد القومي

انطلاق مسابقة لطلاب مدارس أسيوط لاختيار أفضل أعمال فنية وثقافية بمناسبة العيد القومي

 

وتستكمل محافظة أسيوط احتفالاتها مساءًا حيث سيتم تنظيم احتفالية كرنفاليه متميزة بإستاد جامعة أسيوط بحضور بعض الفنانين وكبار الشخصيات في الدولة وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية ومختلف طوائف المجتمع وتتضمن فاعلياتها فقرات للألعاب النارية وطابور العرض بأعلام مصر وأعلام المحافظة وطابور عرض يشارك فيه الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر والهئيات والشركات بالإضافة إلى عروض فنية وفلكلورية متنوعة منها فرقة رضا للفنون الشعبية وعروضًا كرنفالية وأغاني وطنية وفيلم تسجيلي لبعض الشخصيات البارزة والمشهورة من أبناء المحافظة وفيلم عن المعالم السياحية والأثرية والمشروعات التنموية بالمحافظة فضلًا عن فقرة استعراضية لفريق فولكوريتا ثم انطلاق فقرة المايسترو الكبير سليم سحاب وكورال مصر الصعيد والذي تم اختياره من مواهب كورال طلاب جامعة أسيوط ومدارس سنودس النيل الإنجيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط العيد القومي النصب التذكاري النصب التذكاري للشهداء الموسيقى العسكرية بني عديات بني عدي فرقة رضا للفنون قرية بني عديات قرية بني عدي محافظة اسيوط محافظ أسيوط

مواد متعلقة

انطلاق حملة لمراجعة الإعلانات غير المرخصة وإزالة 27 لافتة مخالفة بأسيوط

تنفيذي أسيوط يناقش إعادة رياضتي التجديف والشراع

محافظ أسيوط يتفقد بدء موسم توريد القمح بصوامع مصر الوسطى (صور)

"لبيسة قلم" في الرئة هددت حياتها، فريق طبي بمستشفى القلب بأسيوط ينقذ طفلة

محافظ أسيوط يشهد انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر بأحد حقول درنكة (صور)

محافظ أسيوط يطالب بتطوير كورنيش النيل والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف

تسليم استاد أسيوط الرياضي لمديرية الشباب والرياضة تمهيدًا لإعادة تشغيله

مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ورش تعليم الخط العربي وتدريب شطرنج
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

كأس عاصمة مصر، فاركو يسجل هدفين في دقيقتين بمرمى الأهلي

نقابة الأطباء بعد وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة: لا نسمح بأي شائبة في الثوب الأبيض

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. ما قدمه برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

أصبحت كقطع الليل المظلم، علي جمعة يكشف سر ابتلاء العالم الإسلامي بالفتن الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية