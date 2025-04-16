الأربعاء 16 أبريل 2025
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محافظ أسيوط يشهد انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر بأحد حقول درنكة (صور)

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد بدء موسم حصاد القمح، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" للعام الزراعي 2025 من أحد الحقول بحوض الجرف بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، حيث تابع عملية حصاد ودراس القمح وسط فرحة المزارعين للاهتمام المتواصل من الدولة بطلباتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور المهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وأحمد محمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية، والعديد من قيادات مديريتي الزراعة والتموين بالمحافظة.

 

دعم المزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها لدعم المزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم سواء من خلال توفير التقاوي والأسمدة الجيدة أو تبني سياسات تسويقية مناسبة، إلى جانب التيسير عليهم في توريد المحصول واستلام مستحقاتهم المالية في أسرع وقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات الزراعية ورفع كفاءة البنية التحتية في القرى تحقيقًا للتنمية الشاملة التي تبدأ من دعم الفلاح في أرضه.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح 188 ألف فدان، بإنتاجية عالية تصل من 18: 22 أردب في الفدان، وهو ما يعكس الجهد المبذول لتحسين إنتاجية الأرض ودعم المزارعين وتعزيز الرقعة المنزرعة بمحصول استراتيجي يمثل الأمن الغذائي لمصر ونأمل زيادة الكميات الموردة هذا العام، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية للأردب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب درجة النقاء، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2200 جنيه.

وأوضح أبو النصر أن جميع المواقع التخزينية على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 28 مركز تجميع وصومعة وهنجر جاهزة لاستلام الكميات الموردة من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى أغسطس 2025، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.

غدا بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا بجميع المحافظات

الإثنين، انطلاق موسم القمح المحلي، "التموين": تجهيز 450 موقعًا لاستلام القمح، رفع السعة التخزينية إلى 5 أطنان، و"الوزراء": موسم مبشر بالخير

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة عمليات توريد واستلام محصول القمح وحملات توعية للمزارعين لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد على مستوى المحافظة، مؤكدًا حرصه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

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