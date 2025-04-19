إيران: اتفاق 2015 النووي لم يعد مناسبًا وبدء مسار تفاوضي مع أمريكا على مستوى الخبراء

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن المحادثات مع أمريكا اليوم السبت: سيتم البدء في مسار على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة بهدف تحديد تفاصيل.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأضاف عراقجي: أوضحنا أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يعد مناسبا لنا والأجواء الإيجابية نسبيا في روما مكنتنا من إحراز تقدم فيما يتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاق المحتمل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، في تقرير له، أن الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما انتهت، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستعقد الأسبوع المقبل.

انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وأكد التلفزيون الإيراني، أن أجواء المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما كانت بناءة، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية في عمان يوم 12 أبريل.

ومن جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات ستناقش جدولا زمنيا للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد، وقبل توجهه إلى روما أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

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