وزير الخارجية الإيراني يصل روما للمشاركة في المباحثات مع أمريكا

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روما حيث ستُعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن المحادثات ستجري بوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان.

بدورها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات ستناقش جدولًا زمنيًا للمفاوضات وربما إطارًا عامًا لاتفاق جديد.

وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف في موسكو، قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

وفي سياق المحادثات مع واشنطن كشف مسؤول إيراني كبير أن الخطوط الحمراء لإيران تتمثل في عدم الموافقة مطلقا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، أو وقف التخصيب تماما، أو خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.

كما أكد أن إيران ترفض التفاوض على قدراتها الدفاعية مثل الصواريخ.

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