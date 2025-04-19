أعراض وطرق علاج خشونة الركبة، ومتي يجب الخضوع للجراحة؟

على الرغم من ارتباط التقدم في العمر بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بخشونة الركبة، إلا أن هذه الحالة المرضية لا تستثني الشباب.

فبينما تلعب العوامل الوراثية دورًا في بعض الحالات، قد تنجم خشونة الركبة لدى آخرين عن إصابات سابقة، أو عدوى، أو حتى زيادة الوزن، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ونستعرض بشكل شامل كل ما يتعلق بخشونة الركبة، بدءًا من تعريفها وأسبابها، مرورًا بأعراضها وطرق تشخيصها، وصولًا إلى أحدث المستجدات في خيارات العلاج المتاحة.

ما هي خشونة الركبة؟

تُعرف خشونة الركبة طبيًا باسم التهاب المفاصل التنكسي، وهي حالة تتميز بتآكل تدريجي في الغضروف المفصلي، وهو النسيج الواقي الذي يغطي أطراف العظام داخل المفصل، ويؤدي هذا التآكل إلى فقدان المفصل لقدرته على امتصاص الصدمات بكفاءة، مما ينتج عنه احتكاك مباشر بين العظام، ويتسبب هذا الاحتكاك في ظهور أعراض مميزة تشمل الألم، والتورم، والتصلب، ومحدودية الحركة، وفي بعض الأحيان، تكوّن نتوءات عظمية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

تُعد خشونة الركبة من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا على مستوى العالم. ورغم إمكانية ظهورها في أي مرحلة عمرية، إلا أن احتمالية الإصابة بها تزداد بشكل ملحوظ بعد تجاوز سن الخامسة والأربعين.

وتُعتبر الركبة من أكثر المفاصل تأثرًا بخشونة المفاصل. وتجدر الإشارة إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة مقارنة بالرجال.

ما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة؟

يُعتبر التقدم في السن السبب الرئيسي والأكثر شيوعًا لخشونة الركبة، حيث تقل قدرة الغضروف على تجديد نفسه وإصلاح التلف مع مرور الوقت.

ومع ذلك، هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة في سن مبكرة أو تزيد من حدتها، وتشمل:

العمر: تقل قدرة الغضروف على الالتئام مع التقدم في العمر.

الوزن الزائد: يُشكل الوزن الزائد عبئًا إضافيًا على جميع المفاصل، وخاصة مفصلي الركبتين. وتشير التقديرات إلى أن كل كيلوغرام إضافي من وزن الجسم يزيد الضغط على الركبتين بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف.

الوراثة: قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي للإصابة بخشونة الركبة نتيجة لطفرات جينية أو تشوهات في شكل العظام المحيطة بالمفصل.

الجنس: تزداد احتمالية إصابة النساء بخشونة الركبة بعد سن الخامسة والخمسين مقارنة بالرجال.

إصابات الإجهاد المتكررة: الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بحركات متكررة تُجهد مفصل الركبة، مثل الركوع، أو القرفصاء، أو رفع الأوزان الثقيلة (22 كيلوغرامًا أو أكثر)، يكونون أكثر عرضة للإصابة.

ممارسة الرياضات عالية التأثير: قد يكون الرياضيون الذين يمارسون رياضات مثل كرة القدم، أو التنس، أو الجري لمسافات طويلة أكثر عرضة للإصابة، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الإصابات. وعلى النقيض من ذلك، تُعد ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام مفيدة لتقوية المفاصل وتقليل خطر الإصابة.

أمراض أخرى: يزيد وجود أمراض التهابية أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي من خطر الإصابة بخشونة الركبة. كما أن بعض الاضطرابات الأيضية مثل زيادة الحديد أو زيادة هرمون النمو قد تزيد من هذا الخطر.

ما هي الأعراض المصاحبة لخشونة الركبة؟

تتنوع أعراض خشونة الركبة، وقد تختلف في شدتها من شخص لآخر، ولكنها تشمل عادةً ما يلي:

ألم في الركبة يزداد مع النشاط ويخف قليلًا مع الراحة.

تورم في منطقة الركبة.

تصلب في الركبة، خاصة في الصباح الباكر أو بعد فترات طويلة من الجلوس.

محدودية في حركة الركبة، مما يصعب القيام بأنشطة مثل صعود ونزول الدرج، أو الدخول والخروج من السيارة، أو المشي لمسافات طويلة.

سماع صوت طقطقة أو فرقعة عند تحريك الركبة.

علاج خشونة الركبة

يهدف علاج خشونة الركبة بشكل أساسي إلى تخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة. تعتمد الخطة العلاجية عادةً على مزيج من الخيارات التالية:

إنقاص الوزن: حتى فقدان جزء بسيط من الوزن الزائد يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تخفيف الضغط على مفصل الركبة وتقليل الألم.

ممارسة التمارين الرياضية: تساعد تقوية العضلات المحيطة بالركبة على زيادة ثبات المفصل وتخفيف الألم. كما أن تمارين الإطالة تساهم في الحفاظ على مرونة المفصل ونطاق حركته.

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب: تشمل الخيارات المتاحة بدون وصفة طبية أدوية مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين والنابروكسين. ومع ذلك، يُنصح بعدم تناول هذه الأدوية لأكثر من عشرة أيام دون استشارة الطبيب لتجنب الآثار الجانبية المحتملة. وفي حال عدم كفاية هذه الأدوية، قد يصف الطبيب أدوية مضادة للالتهابات أقوى أو أدوية أخرى لتخفيف الألم.

حقن الكورتيكوستيرويدات أو حمض الهيالورونيك في الركبة: تُستخدم حقن الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب والألم بشكل مؤقت، بينما يُستخدم حمض الهيالورونيك لزيادة لزوجة السائل المفصلي وتحسين حركة المفصل.

العلاجات البديلة: قد تشمل بعض العلاجات البديلة التي يُمكن أن توفر بعض الراحة استخدام الكريمات الموضعية التي تحتوي على الكابسيسين، أو الوخز بالإبر، أو بعض المكملات الغذائية مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين أو SAMe.

استخدام الأجهزة المساعدة: مثل دعامات الركبة التي تساعد في تخفيف الضغط على الجزء المصاب من المفصل أو توفير دعم إضافي للركبة بأكملها.

العلاج الطبيعي والوظيفي: يلعب أخصائيو العلاج الطبيعي دورًا هامًا في تعليم المرضى تمارين لتقوية العضلات وتحسين مرونة المفاصل. كما يساعد أخصائيو العلاج الوظيفي في إيجاد طرق لتسهيل أداء الأنشطة اليومية بأقل قدر ممكن من الألم.

الجراحة: تُعتبر الجراحة خيارًا مطروحًا عندما لا تُجدي العلاجات الأخرى نفعًا في تخفيف الألم وتحسين وظيفة الركبة.

متى تصبح الجراحة ضرورية لعلاج خشونة الركبة؟

تتعدد الخيارات الجراحية لعلاج خشونة الركبة، ويتم اختيار الإجراء المناسب بناءً على حالة المريض ومدى تلف المفصل، وتشمل:

تنظير المفصل: يتم فيه إدخال أنبوب رفيع مزود بكاميرا (منظار المفصل) وأدوات جراحية صغيرة من خلال شقوق صغيرة في الجلد. يسمح المنظار للجراح برؤية داخل المفصل وإزالة الغضروف التالف أو الأجزاء السائبة، وتنظيف سطح العظام، وإصلاح أي تلف آخر في الأنسجة المحيطة. غالبًا ما يُستخدم هذا الإجراء للمرضى الأصغر سنًا لتأخير الحاجة إلى عمليات جراحية أكثر تعقيدًا.

قطع العظم: يهدف هذا الإجراء إلى تحسين محاذاة الركبة عن طريق تغيير شكل العظام. قد يُنصح به في حالات تلف جزء واحد من الركبة أو في حال عدم التئام كسور الركبة بشكل صحيح. قد لا يكون قطع العظم حلًا دائمًا وقد يتطلب إجراء جراحي آخر في المستقبل.

جراحة استبدال المفصل (رأب المفصل): يتم فيها استبدال الأجزاء التالفة من المفصل بأجزاء صناعية مصنوعة من المعادن أو البلاستيك. يمكن أن يشمل الاستبدال جزءًا واحدًا من الركبة أو الركبة بأكملها. عادةً ما يُوصى بهذا الإجراء للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويعانون من خشونة شديدة في الركبة. وعلى الرغم من أن المفصل الصناعي قد يحتاج إلى استبدال بعد عدة سنوات، إلا أن التطورات الحديثة في هذا المجال أدت إلى زيادة عمر المفصل الافتراضي ليصبح أكثر من 20 عامًا في معظم الحالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.