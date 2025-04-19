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رياضة

النني يقود التشكيل المتوقع للجزيرة أمام شباب الأهلي بنهائي كأس الرابطة الإماراتية

محمد النني،فيتو
محمد النني،فيتو

 يلتقي فريق الجزيرة المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2024-2025.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيرهم المتعطشة للألقاب في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

 

موعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة شباب الأهلي ضد الجزيرة منقولة عبر قناة دبي الرياضية، وسيعلق عليها المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، بصحبة كوكبة من نجوم التحليل في الإمارات.

 

تشكيل الجزيرة المتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد النني، إلياس لكريمي، زايد سلطان، ورافيل تاجير.

خط الوسط: نيسكينز كيبانو، مامادو كوليبالي، ونيكولا فوكيتش.

خط الهجوم: فينيسيوس ميلو، برونو كونسيساو، وعمر تراوري.

وتأهل الجزيرة للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإماراتية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق أن فقد اللقب أيضا بالخسارة أمام عجمان بنتيجة 1 / 2 في موسم 2012 / 2013، بينما يخوض شباب الأهلي النهائي الثامن له في تاريخه بالبطولة.

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