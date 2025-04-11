بمشاركة النني، عجمان يخطف تعادلا صعبا من الجزيرة بالدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي، تعادل فريق الجزيرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني وعجمان، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي.

مباراة الجزيرة وعجمان

أحرز هدف الجزيرة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 8.

وتعادل لعجمان روكو مارسيانو في الدقيقة 75

وقاد محمد النني تشكيل الجزيرة أمام عجمان، حيث تواجد في قلب الدفاع، بقرار من المدرب عموتة، الذي يعتمد على لاعب خط وسط منتخب مصر مدافعًا بسبب غيابات المدافعين للإصابة.



تشكيل الجزيرة ضد عجمان

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد النني - إلياس لكريمي - زايد سلطان - رافيل تاجير

خط الوسط: نيسكينز كيبانو - مامادو كوليبالي - نيكولا فوكيتش

وفي الهجوم: فينيسيوس ميلو - برونو كونسيساو - عمر تراوري.

ترتيب الجزيرة وعجمان

ويحتل نادي الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 31 نقطة.

في المقابل يتواجد نادي عجمان في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

انضمام النني للجزيرة

وانضم النني لصفوف الجزيرة بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.