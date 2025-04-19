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رياضة

شوط أول سلبي بين نابولي ومونزا في الدوري الإيطالي

نابولي الإيطالي،
نابولي الإيطالي، فيتو

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق نابولي مع نظيره مونزا بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب يو باور ستاديوم في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا. 

تشكيل نابولي ضد مونزا 

حراسة المرمى: أليكس ميريت 

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - رافا مارين - أمير رحماني - ماتياس أوليفييرا

خط الوسط: بيلي جيلمور - ستانيسلاف لوبتكا - سكوت ماكتوميناي 

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - ليوناردو سبينازولا.

ترتيب نابولي ومونزا في الدوري الإيطالي 

يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ71 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.

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