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رياضة

الدوري الإيطالي، نابولي يضرب إمبولي بثلاثية نظيفة ويواصل مطاردة إنتر ميلان

نابولي الإيطالي،
نابولي الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق نابولي فوزا مستحقا أمام ضيفه إمبولي، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

هدف نابولي الأول أحرزه اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ثم عزز تقدمه بهدف ثان عن طريق لوكاكو في الدقيقة 56، ثم عاد ماكتومناي لتسجيل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 61

تشكيل نابولي أمام إمبولي

دخل فريق نابولي مباراته أمام إمبولي بتشكيل مكون من:

تشكيل نابولي أمام إمبولي، فيتو
تشكيل نابولي أمام إمبولي، فيتو

 

تشكيل إمبولي أمام نابولي

فيما دخل فريق إمبولي مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

تشكيل إمبولي أمام نابولي، فيتو
تشكيل إمبولي أمام نابولي، فيتو

نابولي يواصل مطاردة إنتر ميلان

بهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 68 نقطة، ليستمر في مطاردة المتصدر إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي حيث يحتل الفريق الجنوبي المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الإنتر 

وحقق فريق نابولي 20 فوزًا و8 تعادلات و4 هزائم، وسجلوا 51 هدفًا مقابل 25 هدفًا استقبلته شباكهم.

في المقابل تجمد رصيد إمبولي عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير، ثاني مراكز الهبوط، جمعها من 4 انتصارات و12 تعادلًا و16 خسارة.

وسجل الفريق التوسكاني 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 47 هدفًا، وهو ما يجعله في أمسّ الحاجة إلى كل نقطة في صراع البقاء.

نابولي وامبولي 
نابولي وامبولي 

مباراة إمبولي امام نابولي

وكان نابولي قد حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف في أكتوبر الماضي، بعد أن خسر مواجهتي الموسم الماضي بنفس النتيجة (0-1) لصالح إمبولي.

 

 

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