رغم الصعود لنهائي دوري الأبطال، الغموض يحيط بمستقبل إنزاجي مع إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الغموض يحيط بمستقبل المدرب سيموني إنزاجي مع إنتر ميلان، على الرغم من تألقه هذا الموسم وقيادته للفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي بايرن ميونخ، إلى جانب اقترابه من التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وأكدت تقارير صحفية أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، لكن إدارة النيراتزوري قررت تأجيل الإعلان الرسمي إلى ما بعد نهاية الموسم، للحفاظ على تركيز الفريق في المراحل الحاسمة.



وبحسب ما أورد موقع كالتشيو ميركاتو، فإن الإعلان سيتم فور الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاق، في خطوة تعكس ثقة الإدارة الكاملة في إنزاجي، الذي نجح في إعادة إنتر إلى الواجهة المحلية والأوروبية هذا الموسم.

وقال إنزاجي: أنا سعيد جدًّا مع الإنتر وسعادتي هي العامل الحاسم في اتّخاذ قراري، بنهاية الموسم الآن تركيزنا منصب على المباريات، ومن ثم في نهاية الموسم سوف نجتمع (مع الإدارة) لنناقش التجديد بهدوء.

فيما كشفت تقارير سعودية أن إدارة نادي الهلال السعودي، قدمت عرضًا ماليًّا كبيرًا للمدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، لإقناعه بتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات مكثفة بين الهلال السعودي والإيطالي إنزاجي

ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مكثفة مع الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني الحالي لنادي إنتر ميلان، لقيادة الفريق بدءًا من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وجاء هذا التفاوض تحسبًا لرحيل البرتغالي جورجي جيسوس، الذي تلقى عرضًا مغريًا لتدريب المنتخب البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.