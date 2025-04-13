وحدة حماية الطفل بالشرقة تنظم زيارة ميدانية لدار أيتام الزقازيق

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أهمية دعم كافة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دمج الأطفال فاقدي الرعاية في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون تمييز، مشيرة إلى أن كل طفل يستحق أن ينمو في بيئة تُلبي احتياجاته النفسية والاجتماعية والتربوية.

زيارة لأطفال منتدى محافظة الشرقية

وبدورها أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية قيام الوحدة بتنظيم زيارة ميدانية لأطفال منتدي محافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، تضمنت زيارة لدار الأيتام للبنين والبنات بالزقازيق وذلك لجميع الأطفال المشاركين بالمنتدي، والتي من خلالها تم عمل ندوة دينية وثثقيفية عن القيم والتراث وأهمية الحفاظ عليهم، كذلك أهمية رعاية الأطفال من جميع الفئات لبناء إنسان وتأهيله ليكون فردًا نافعًا في المجتمع، كما تم تنفيذ نشاط رياضي متمثلا فى ألعاب رياضية وكرة قدم للبنين من أطفال المنتدى والدار.

استعراض الأنشطة الترفيهية

كما تم زيارة معرض أشغال فنية قامت به إحدى فتيات الدار، وعمل لقاء مع العاملين بالدار واستعراض الأنشطة الترفيهية والمواهب للبنين والبنات من أطفال المنتدي والدار.

التقاط الصور التذكارية مع الاطفال

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إنه خلال الزيارة تم التوجيه بأن لجان حماية الطفل لا تدخر جهدًا في حماية جميع الأطفال من التعرض للخطر وتقديم الدعم لهم كذلك التوعية بالاتصال بخط نجدة الطفل 16000 في حال تعرض أي طفل لأي نوع من أنواع الخطر وتم التقاط صور تذكارية مع أطفال الدار والعاملين بها وأطفال المنتدى وفريق مديرية الشباب والرياضة

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية حماية حقوق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وذلك تزامنًا مع احتفال الدولة المصرية بيوم اليتيم، مشددا على ضرورة توفير بيئة مجتمعية حاضنة، تضمن لهؤلاء الأطفال حياة كريمة تحفظ كرامتهم وتُحقق طموحاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.