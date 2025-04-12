محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بأبو كبير

أكد المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بمنشأة رضوان ورئيس الوحدة المحلية بطوخ والقسم الهندسي تمت الإزالة الفورية ل 2 حالة تعدي بالبناء المخالف حيث جاءت عبارة عن إزالة وفك شدة خشبيه لمنزل دور أول علوى على مساحة 100 متر بعزبة أبو عمر الصغيرة التابعة لقرية منشأة صدقي باسم المواطن م. ا. م

كما تم إزالة حجرة على مساحة 30م بعزبة الشيخ سعيد التابعة للوحدة المحلية بطوخ القراموص وتم إيقاف الأعمال وإزالتهم بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون مع اى مخالفة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لردع المخالفين، وذلك فى اطار مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها ومواصلة الجهود للقضاء عليها من المهد.

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