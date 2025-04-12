السبت 12 أبريل 2025
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محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بأبو كبير

ازالة تعدى بالبناء
ازالة تعدى بالبناء المخالف بابوكبير

أكد المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بمنشأة رضوان ورئيس الوحدة المحلية بطوخ والقسم الهندسي تمت الإزالة الفورية ل 2 حالة تعدي بالبناء المخالف حيث جاءت عبارة عن إزالة وفك شدة خشبيه لمنزل دور أول علوى على مساحة 100 متر بعزبة أبو عمر الصغيرة التابعة لقرية منشأة صدقي باسم المواطن م. ا. م

كما تم إزالة حجرة على مساحة 30م بعزبة الشيخ سعيد التابعة للوحدة المحلية بطوخ القراموص وتم إيقاف الأعمال وإزالتهم بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز الإبراهيمية في الشرقية  

 

إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

وياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون مع اى مخالفة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لردع المخالفين، وذلك فى اطار مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها ومواصلة الجهود للقضاء عليها من المهد. 

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المحاسب السيد عبدالرازق رئيس مركز ابوكبير رئيس مدينة ابوكبير محافظة الشرقية رئبيس الوحدة المحلية منشأة رضوان طوخ القراموص القسم الهندسي الازالة الفورية 2 حالة تعدى بالبناء المحالف

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إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

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