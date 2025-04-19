محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الأهلية

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية، برئاسة الدكتور محمود إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتور محمد باسم علي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعضو مجلس الأمناء وأعضاء المجلس

وجاء ذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس والذي يتضمن موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية والطلاب واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجوده في الجامعة وانضمامه لعضوية مجلس الأمناء بين نخبة من اهل العلم ومتطلعًا لتحقيق المزيد من التعاون بين المحافظة وجامعة الزقازيق الأهلية للمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المنشودة و تقديم كافة الإستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة في شتى المجالات.

الجامعات الاهلية شريكا اساسيا فى التعليم

وأكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن الجامعات الأهلية أصبحت شريكًا أساسيًا وداعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي في مصر لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتقدم المحتوى الدراسي الأكاديمي بمعايير عالمية تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز إستثمار الموارد المتاحة وتعظيم الإستفادة منها؛ لتزويد الخريجين بالمعارف والخبرات التي تخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

وخلال الإجتماع تم إستعراض ومناقشة جدول أعمال مجلس الأمناء والذي تضمن التصديق على محضر إجتماع الجلسه الاجرائيه الخاصه باختيار رئيس مجلس الأمناء بتاريخ 18 مارس 2025 وعرض الإختصاصات المجمعه لمجلس الأمناء، كما وردت بالقوانين واللوائح المنظمه لعمل الجامعات الأهلية

وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على اللائحه الإسترشادية للجامعات الأهلية! بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتعلقة بالنهوض بالعملية التعليميه وسير العمل الإداري داخل الجامعة.

ومن جانبه إستعرض الدكتور محمود إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس الأمناء خطة الجامعة التى تهدف إلى تطوير الخدمات التعليمية والبحثية داخل كليات الجامعة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب ومجتمعنا الشرقاوي وبما يخدم الجامعة في تعزيز دورها في التنمية والتنوير والتثقيف وتحقيق مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات المصرية والعالمية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية من أجل المساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

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