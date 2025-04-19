الكشف على 1956 مريضا خلال قافلة طبية بصان الحجر في الشرقية

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن عمل القوافل الطبية للمناطق النائية مستمرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إطلاق قافلة طبية مجانية لقرية النجيحي بمدينة صان الحجر، والتى استمرت يومين.

القافلة ضمت إحدى عشر تخصص وعشر عيادات

واشتملت هذه القافلة على 10 عيادات بها 11 تخصصات طبية، وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال.

اتباع أساليب مكافحة العدوى بالقافلة

وذلك تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

توقيع الكشف الطبي على 1956 مريضا

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1956 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

ندوات وجلسات توعية طبية

فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.أكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية صحة الشرقية.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياه كريمة.

ومن جهته أكد الدكتور محمد أحمد العقاد مديرعام إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وإصدار تقريرا من اللجنة الثلاثية للمريض.

تقرير اللجنة الثلاثية

وذلك حتى يتثنى تحرير تقرير اللجنة الثلاثية وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة مرفقة بصورة البطاقة الشخصية تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

كيفية الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة

وأوضح العقاد مدير عام إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة وفور إصدار القرار يخطر المريض برسالة نصية على هاتفه المحمول حتى يتم التوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

المنتفعون بالتأمين الصحى بقرارات علاجية لهم

وأضاف العقاد أن المرضى المنتفعين بـمنظومة التأمين الصحى غير مشمولين بقرارات العلاج على نفقة الدولة، ويمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي فقط.

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