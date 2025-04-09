الأربعاء 09 أبريل 2025
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شباب الشرقية: تنفيذ ندوة دينية عن اليتيم

ندوة دينية عن اليتيم
ندوة دينية عن اليتيم بالشرقية، فيتو

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لمبادرة بداية قامت المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتنظيم ندوة دينية إلكترونية بعنوان " اليتيم بين الحب والعطاء ".

مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية بمركز شباب ناصر في الشرقية

مكتب الربط الالكترونى 

وجاء ذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

الشيخ عاطف شومان  

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام فضيلة الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي أكد فيها أن رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع لما لها من منزلة عظيمة عند المولى عز وجل مستشهدًا بقول رسولنا الكريم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ليبين فضل ومنزله كافل اليتيم عند الله تعالي

ولمشاهدة الندوة الدينية كاملة يتم الضغط على الروابط الموضحة على صفحة الفيس بوك الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية لجنة الدعوة الاسلامية مبادرة بداية ندوة اللكترونية اليتيم بين الحب والعطاء

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